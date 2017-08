By sⓘndy°アメリカ・カリフォルニア州で提訴された連邦訴訟によると、ウォルト・ ディズニー は年少者をターゲットにした アプリ で個人情報を密かに収集し、収集したデータを違法に広告主と共有していたことが明らかになっています。Disney is using apps to spy on your children, lawsuit alleges - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2017/08/07/these-42-disney-apps-are-allegedly-spying-on-your-kids/Rushing v Disney by ashley6cullins on Scribdカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提出された訴状によると、ディズニーと他の3つのソフトウェア開発企業(Upsight、Unity、Kochava)が作成したアプリケーションは、親の同意なしに13歳未満のユーザーを含むアプリユーザーの挙動を収集していたそうで、これは子どものオンラインプライバシーを守るための法律「COPPA」に違反していると原告側は主張しています。原告側は損害賠償およびデータ収集に関する情報の開示、そしてデータ収集の停止を求めています。訴状によると、ディズニーはユーザーの挙動をトラッキングするためにアプリ内にトラッカーを埋め込むことをソフトウェア開発企業に許可したとのこと。また、「1度アプリをインストールすると、ソフトウェアをトラッキングすることで広告や商業目的でデバイスから情報を流出させることができる」と原告側は主張しています。ディズニー側は「ディズニーは堅牢なCOPPAコンプライアンスプログラムを持っており、子どもや家族向けに作成されたアプリでのデータ収集や使用ポリシーは厳重に管理している」「今回の訴訟はCOPPA原則の根本的な誤解に基づくものであり、我々は裁判所でのやり取りを待ち望んでいる」と強気のコメントをしています。By Gordon Tarpley連邦取引委員会によると、13歳未満のユーザーを対象としたオンラインサービスでは、分かりやすく理解しやすいプライバシーポリシーを表示する必要があります。また、ポリシーには収集される情報とその種類、サービスが行う可能性のある情報などを記述する必要もあり、両親の同意を求めるような指示を入れることも求められます。なお、ディズニーがCOPPAに違反したとして訴訟を起こされたのは今回が初めてではありません。ディズニーは2011年にもCOPPAに違反したとして300万ドル(当時のレートで約2億4000万円)の支払いを命じられています。この際はディズニー傘下のソーシャルゲームデベロッパーであるPlaydomがCOPPAに違反したとして連邦取引委員会に指摘されています。ディズニー傘下のPlaydom、子供オンラインプライバシー保護法違反で300万ドルの罰金 | GameBusiness.jpディズニーが提供するゲームアプリの一部は非常に人気があります。Google Playによると、「Where's My Water? 2」は1億から5億回インストールされおり、「Moana Island Life」は100万回から500万回インストールされているとのこと。また、iOS版の「Disney Princess Palace Pets」はレビューだけで6000件を超える人気アプリとなっています。なお、訴訟で挙げられている42個のアプリは以下の通りです。・AvengersNet・美女と野獣・Perfect Match・カーズ: ライトニング・リーグ・Club Penguin Island・Colour by Disney・Disney Color and Play・Disney クロッシーロード・Disney Dream Treats・Disney Emoji Blitz - Villains・Disney Gif・Disney Jigsaw Puzzle!・Disney LOL・Disney Princess: Story Theater・Disney Store Become・Disney Story Central・Disney's Magic Timer by Oral-B・Disney Princess: Charmed Adventures・Dodo Pop・Disney Build It Frozen・ダックテイル リマスター版・アナと雪の女王: Free Fall・アナと雪の女王 Free Fall:スノーショット・Good Dinosaur Storybook Deluxe・インサイド・ヘッド メモリーボール・マレフィセント Free Fall・Miles From Tomorrowland・Moana Island Life・オラフの冒険・Palace Pets in Whisker Haven・Sofia the First Color and Play・Sofia the First Secret Library・スター・ウォーズ:ドロイドパズル・スター・ウォーズ コマンダー・Temple Run: Oz・Temple Run: メリダとおそろしの森・The Lion Guard・Toy Story: Story Theater・スワンピーのお風呂パニック!・Where's My Mickey?・Where's My Water? 2・スワンピーのお風呂パニック!無料・ズートピア事件簿:紛失ファイル