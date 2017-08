サンエックスキャラクターのグッズ公式通販サイト「サンエックスネットショップ」では、大人気キャラクター“リラックマ”をデザインした「実物大リラックマぬいぐるみ」の受注販売を2017年8月10日(木)より期間限定で開始します!

サンエックスネットショップ「実物大リラックマぬいぐるみ」

受注期間:2017年8月10日(木)〜2017年9月10日(日)

数量:製造可能数に限りがあるため、予定数に達し次第終了となります

価格:66,343円(税込・送料込)

販売店舗:サンエックスネットショップ

サイズ:約165×105×50cm

重さ:約8.8kg

商品発送:2017年12月中旬

「サンエックスネットショップ」では、大人気キャラクター“リラックマ”をデザインした「実物大リラックマぬいぐるみ」の受注販売を8月10日(木)より期間限定で開始。

全長約165cm、横幅105cm、厚み50cm”超特大サイズ”リラックマのぬいぐるみが今年も登場です☆

今回で12回目の発売となるこの商品は、リビングや寝室、食卓など、どこに置いても圧倒的な存在感を演出する超癒しアイテム。

お部屋や自宅でも活躍し、心を明るくほっこりさせてくれる存在になること間違いなしです♪

通常販売している特大サイズと比べても大きさの差は歴然!

「お家で一緒に暮らしたい!」というリラックマファンはもちろん、お店や企業からも毎年多くの注文を受ける人気商品になっています☆

とっても可愛い実物大の“リラックマ”と一緒に暮らせる究極のアイテム。

サンエックスの「実物大リラックマぬいぐるみ」はサンエックスネットショップ限定で2017年9月10日(日)までの受注です♪

©SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

等身大の超ビッグサイズ!サンエックスネットショップ「実物大リラックマぬいぐるみ」