Appleの新本社、Apple Parkの建設中の写真と動画が、写真共有サイトSnapchatに投稿されていたことがわかりました。

Apple Parkの建築現場で働いていた人々が、写真共有サイトSnapchatに、建設途中のApple Park内部の写真と動画を投稿していたことが、情報掲示板Redditへの投稿で判明しました。



これらの写真や動画はもちろんApple公式のものではありませんが、誰にも気づかれずに数週間放置されていたようです。



写真の点数はそれほど多くありませんが、建設中の内部を写した動画はこれまで公開されていないため、見る価値はあるでしょう。オリジナルを見たい方は、Snapchatのアプリで「Apple Park」ストーリーを検索してください。

Apple Parkへの従業員の移動は4月から始まっており、年内には終了すると見られています。最近、Appleの最高デザイン責任者ジョナサン・アイブ氏が語ったところによれば、アイブ氏らデザインチームの移動はもっとも遅いグループに含まれており、秋頃になるとのことです。



iPhone7s/7s Plus/8の発表が、1,000人収容可能なスティーブ・ジョブズ・シアターで行なわれるのかどうかが、気になるところです。



トップ画像以外のApple Park内部の写真が見たい方は、9to5Macのページを参照するか、または前述したようにSnapchatアプリで検索してみてください。



OK the Snap Map is the greatest invention ever. pic.twitter.com/1vvvL7K8H1

— Benjamin Mayo (@bzamayo) 2017年8月9日