ダイアナ元妃(Diana, Princess of Wales)、チャールズ皇太子(Prince Charles) photo : Getty Images

現地時間8月6日(日)、イギリスのテレビ局「チャンネル4」が放送したドキュメンタリー番組「Diana: In Her Own Words」。ダイアナ元妃はインタビューテープの中でチャールズ皇太子の言動を明らかにしている。

インタビュービデオの中でダイアナ元妃が自ら、カミラ夫人とチャールズ皇太子のテレフォンセックスやチャールズ皇太子とはセックスレスだったことなど夫婦関係を告白していることが放送直前に発覚、世界中を驚かせたドキュメンタリー番組「Diana: In Her Own Words」。番組が放送され全貌が明らかになった。元妃は彼女を悲しませ、苦しめたチャールズ皇太子の行動も赤裸々に語っている。

その1:チャールズ皇太子は移り気だった

ダイアナ元妃はこう語っている。「チャールズは女性と付き合うとき態度がころころ変わったの。1週間、毎日電話をかけてきたかと思ったら、3週間も話をしてくれないことがあった。とても奇妙だったわ」「でも私はそれを受け入れたの」。

チャールズ皇太子、ダイアナ元妃(Diana, Princess of Wales)(Prince Charles) photo : Getty Images

その2:王室もチャールズも結婚したら態度が変わった

結婚するまで13回しかチャールズ皇太子に会ったことがなかったという元妃。「交際することになって私の家族は素晴らしいと思っていた。友達も、チャールズの家族も」「王室の人も私を好きになってくれた。私が彼らのゲストだった時期には親切にしてくれたの。義理の娘になったら変わったのよ。立場が変わったから」。

その3:元妃を傷つけた愛に関するチャールズの奇妙な言葉

1981年に婚約を発表したチャールズ皇太子と元妃。そのときの記者会見の様子を元妃はこう振り返っている。「私は婚約は愛する人とすると教えられて育ったの。だから婚約したときの会見で記者に『愛していますか?』と聞かれて驚いてしまった。私は『もちろん、私たちは愛し合っています』と答えた。でもチャールズは振り向いてこう言ったの。『愛するということが何を意味するとしても』って。私はなんて変な質問と答えだろうと思ったわ。このやりとりはトラウマになった」

バリー・マナキー(Barry Mannakee)、ダイアナ元妃(Diana, Princess of Wales) photo : Getty Images

その4:3 週間の意味とは

セックスは3週間に1回程度で、徐々にセックスレスになったと告白したダイアナ元妃。この3週間には意味があったよう。妃曰く「チャールズは私たちと結婚する前、愛人(カミラ夫人のこと)に3週間に1度会っていたの」。

その5:ボディガードの死に対するチャールズ皇太子の言葉

「24歳か25歳のとき、私はある人に恋をした。人生で最も大きな恋の1つで、私はいつも彼の姿を一目見ようとしていた」「もちろん肉体関係なんかないわ」と告白、ボディガードのバリー・マナキーへの思いを明かした元妃。でも彼は1987年に事故で亡くなってしまう。「チャールズはマナキーが亡くなったとき『彼はバイクの事故で死んだ』と素っ気なく言ったの。私の人生の中で最大の打撃だった。本当につらかった」「消されたのだと思ったわ。それをチャールズも知っていたけれど証拠はなかった。だからそう投げつけるように言ったの。私は何もできなかった」。

text : Yoko Nagasaka