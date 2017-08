. . 一昨日初フラミンゴカフェで 初SHIBUYABEEL を飲みました🍻💕 . 知らぬ間にビール飲めるようになってた😳 . 店内もどツボでした👄 . #東京#渋谷#フラミンゴカフェ#渋谷ビール#丹羽先生みてますか#福永先生みてますか #tokyo#shibuya#shibuyabeel#MYMODE#NMG

A post shared by Ⓜ️aho.K(마호) (@maaaahos2) on May 4, 2017 at 10:04pm PDT