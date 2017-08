◆岩田剛典に「可愛い」の歓声

【HiGH&LOW/モデルプレス=8月9日】9日、都内にてEXILE HIROが企画プロデュースを務める総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の新作映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」(8月19日公開)の完成披露プレミアイベントが行われ、HIROやキャスト陣、総勢60人が登壇した。「山王連合会」からは岩田剛典・鈴木伸之・町田啓太・山下健二郎・佐藤寛太・佐藤大樹・八木将康・岩谷翔吾・山本彰吾が登壇。また、「プリズンギャング」のNAOTOはMC補助をつとめた。撮影秘話を聞かれた岩田は、「山王連合会」のメンバーからサプライズで誕生日をお祝いしてもらったというエピソードを振り返り「最高でした」と満面の笑み。さらに、サプライズ翌日にはスタッフ陣からも祝福を受けたそうで、裏話を披露しようとするも「まさかの監督が撮影用の車に小さくウエディングケーキを…」と言い間違い。「違う」とツッコミを受けた岩田は「言い間違えた…」と赤面し、天然ぶりに客席からは「可愛い」と黄色い歓声が。NAOTOも「岩ちゃん可愛いな〜」と笑顔を浮かべるなど、場は和やかな空気に包まれた。登壇者はこのほか、監督の久保茂昭氏、中茎強氏、脚本の平沼紀久氏ら制作陣をはじめ、「White Rascals」より黒木啓司・遠藤雄弥・稲葉友・胗俊太郎・廣瀬智紀・松田凌・西川俊介・西村一輝、「鬼邪高校」より山田裕貴・鈴木貴之・一ノ瀬ワタル・青木健・清原翔・陳内将、「RUDE BOYS」より窪田正孝・佐野玲於・ZEN・佐野岳、「達磨一家」より林遣都・阿部亮平・小澤雄太/水野勝・田中俊介・守屋光治・井澤勇貴、「DOUBT」より中村蒼・秋山真太郎・武田航平、「プリズンギャング」より関口メンディ―/岩永ジョーイ・中谷太郎・JAY・武尊・城戸康裕、「MIGHTY WARRIORS」よりELLY・野替愁平・白濱亜嵐・ANARCHY・LIKIYA、「雨宮兄弟」よりTAKAHIRO・登坂広臣、「ムゲン」よりAKIRA・青柳翔、「九龍グループ」より橘ケンチ・小林直己・小野塚勇人。なお、2016年7月に行われた映画「HiGH&LOW THE MOVIE」完成披露プレミアイベントでは、映画イベントとしては、史上最多の50人が登壇。今回はそれを超える“規格外”のプレミアイベントとなった。リアルとファンタジーがコラボした世界観で、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVEなど、あらゆるメディアを巻き込み展開する「HiGH&LOW」。“SWORD地区”(S=山王連合会、W=White Rascals、O=鬼邪高校、R=RUDE BOYS、D=達磨一家)に存在するチームのプライドをかけた闘いと、その裏のリアリティのある大人の世界・生き様を描き、これまでに「HiGH&LOW THE MOVIE」「HiGH&LOW THE RED RAIN」と2作の劇場版が公開された。続編には、シリーズ作に登場してきたキャストに新キャスト39人が加わり、総勢100人が出演。SWORD排除を目指す闇の勢力「九龍グループ」の全貌が明らかになるほか、とある事件で監獄に収監されていた蘭丸(中村)率いる悪名高いスカウト集団「DOUBT」と、SWORDの一角でROCKY(黒木啓司)率いる「White Rascals」の因縁が描かれる。また、11月11日には「HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION」の公開も決定している。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】