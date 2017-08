ミネソタ大学のElizabeth Campbell氏の調査によると、仕事場の社員や同僚が優秀な社員を引きずり下ろそうとする傾向があるようです。

同調査は、個々の実績が求められるサロン業界を対象にスタイリスト数百名に対して行われ、それによれば調査対象者は「こぞって優秀なトップ社員のことを悪く言い、その評価を下げようとする」という結果が出ました。また、より協力的な職場であればあるほど、その傾向はより強く表れていたとのこと。つまり、優秀な社員を悪く言うことで、まるで仕事ができない人のように仕立てあげようとしたのです。

優秀な社員がやるべきこと

優秀な社員がやるべきことは、まず自分が他の社員や同僚からどのように見られているのかを冷静に分析しておくことです。仕事にやる気をなくしたり投げやりになったりしてはいけません。いかに成果を分け合いながら、まわりを味方につけるかが鍵となります。 ベーグルやドーナツなど何か差し入れをする、他人が困っているときには進んで手を差し伸べる、そして謙虚であることを心がけましょう。

またあなたがマネジャーであれば、少し引いてチーム全体の状況を観察しておくことも重要です。チーム内で足の引っ張り合いが見られたら、状況が悪化しないうちにマネジャー自身が仲介に入りましょう。優秀な社員の足を引きずり下ろすことではなく、協力しあうことのほうがよほど分別のある行動であるということを理解してもらうことが重要です。

