実写版が公開され、注目が集まる『美女と野獣』。

「美女と野獣MovieNEX」(実写版)の発売に合わせて、アニメーションの特別編『美女と野獣/ベルの素敵なプレゼント』がMovieNEXになって登場します。

『美女と野獣』クリスマスの物語

『美女と野獣/ベルの素敵なプレゼント』は、アニメーション版『美女と野獣』のビデオ向け作品。

「愛の芽生え」の頃の物語です。

ベルは、雪に閉ざされた寂しい城でのクリスマスを、ろうそく立てのルミエールやポット夫人、チップたちなど、みんなで楽しく祝おうと思いつきます。

クリスマスを舞台に繰り広げられる、ベルとビーストのロマンティックな関係を描く心あたたまるストーリーです。

『美女と野獣/ベルの素敵なプレゼント』がMovieNEX化、2017年11月22日(水)の『美女と野獣』公開26周年の日に発売されます。

クリスマスの名曲も

そして、ビデオ向け作品ながら『ベルの素敵なプレゼント』が愛されている理由は5つの新曲。

中でも「クリスマスがある限り」(As Long As There's Christmas)は特に親しまれています。

東京ディズニーランドの「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」や東京ディズニーシーの「テーブル・イズ・ウェイティング〜クリスマス・キュイジーヌ」でも使用されていた曲。

映画を見たことがなくても、音楽は聴いたことあるという方も多いのではないでしょうか。

美女と野獣/ベルの素敵なプレゼント(Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas)



「美女と野獣/ベルの素敵なプレゼント MovieNEX」

2017年11月22日(水)発売

4,000円+税/2枚組(ブルーレイ、DVD)