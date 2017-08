去年大人気だったファーサンダルが遂に全店販売!

今年はよりファーのボリュームがアップ♪

トレンドのカラーファーを取り入れ、バリエーションも豊富に! フェイクファーサンダル 1,990円(+tax) #guファーサンダル

#ファーサンダル

#ファー

A post shared by GU(ジーユー) (@gu_global) on Jul 14, 2017 at 12:05am PDT