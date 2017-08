新たに公開されたベータ版iOS 11の第5弾(iOS 11 beta 5)で、iPhoneの充電が完了したら通知する機能が追加されていることが判明しました。

充電完了で画面点灯+通知音を再生

iOS 11では、iPhoneのバッテリーを100%まで充電すると、充電完了を知らせるためにiPhoneの画面が点灯(ロック画面を表示)。さらに通知音も再生されるようです。

『reddit』や『EverythingApplePro』によると、これはiOS 11 beta 5で初めて追加された機能です。これまでバッテリーの充電完了を知らせる通知機能はありませんでした。

とはいえ、寝ている間にiPhoneを充電する場合、この機能は邪魔になりそうです。

充電完了の通知を「おやすみモード」でオフにできる仕様になっていれば問題ありませんが、現時点でこうした仕様になっているのかは分かっていません。設定アプリでオン・オフできれば便利ですが、新たな設定は発見されていないようです。

この機能は開発途中のベータ版に追加されたものなので、今秋の正式リリースまでに仕様が変わったり、削除されたりする可能性もあります。

参考

[Feature] Charging screen and sound are activated when 100% is reached : iOSBeta - reddit90+ NEW iOS 11 Beta 5 Features & Changes! - YouTube