こちらはフィリピンの首都マニラで購入したというチーズバーガー。多少チープな感じはありますが、特別変わった感じはしません。

ところが購入者は、この直後にものすごくガッカリしたそうです。

なぜなら……。

バンズを開くと……えっ?

チーズはそれだけ!?

見かけ倒しというか、誇大表示というか、ケチにもほどがあります。

こんな寂しい思いをするくらいなら、チーズなしのほうがマシだと思うのですが……。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●ハハハ……笑いが止まらないよ。お金をだまし取られたね。



↑むしろ肉の真ん中に穴が開いてないことに驚きだ。



↑さらなるアイデアを与えないように。



●きっとみんなも「肉はあるじゃないか」と思っている。



●チーズはケチでも肉はそうでもない。



↑それを肉だと信じているうちはね。



●どんなにストリートフードがファッショナブルでも気にするもんか、もうマニラのストリートフードは絶対に食べないことにする。



●中国のこのサンドイッチを思い出した。

●フィリピン人だけど、これが理由で、でき合いの食べ物は買わない。



●まあレストランで出てくるようものではないが、マニラで育った自分としては、これがチーズバーガーとして出されても驚かない。



●ベーグルの上ならどうなったんだろう。



マニラ育ちの人によると、現地では珍しくないとのこと。

買い物をするときは気をつけましょう。

