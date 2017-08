夏休みの思い出に浴衣を着て 髪型は自分で一生懸命ヘアアレンジ挑戦して(実は初めて😨)おでかけしました🌻 #女子力難しい!でも頑張ったの(>_<)💦 #東京タワーが大好き🗼 #皆様も素敵な夏の思い出を🍉 #kyokofukadafukada

A post shared by 深田恭子 (@kyokofukada_official) on Aug 6, 2017 at 7:07pm PDT