今回、国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づいた「2017年8月第1週上映スタート映画の初日満足度ランキング」を発表。第1位になった注目映画とは? 今週もユーザー満足度の高い映画をチェックしましょう。

映画初日満足度ランキング(8月第1週上映スタート作品)

■1位:『俺たち ポップスター』の評価・レビュー

・想像以上にたくさんのセレブが本当のドキュメンタリーかって感じで話してて、音楽ネタもりもりで、くだらない感じが笑えて私は好き(20代・女性)

・予想通りのおバカ映画でした!ミュージシャンのカメオ出演が凄い(40代・男性)

・大物アーティストらがカメオ出演で真面目に小芝居をしてくれる事に感動。シニアも歓喜なアーティストもかなり出てるので老若男女楽しめる作品(40代・女性)

▼その他のレビューはこちらへ

■2位:『すばらしき映画音楽たち』の評価・レビュー

・ホントにホントに最高だった。音楽を作る人々の情熱に鳥肌立ちっぱなし(20代・男性)

・映画館で観て良かった!映画音楽の魅力を再認識できた(20代・女性)

・ハリウッド映画の映画音楽史を学べる作品(20代・女性)

▼その他のレビューはこちらへ

■3位:『夜明けの祈り』の評価・レビュー

・見事なラストシーンが待っていた(30代・男性)

・実話もの。辛いストーリーを淡々と描く中、フランス人医師を演じるルー・ドゥ・ラージュの美しさが際立ってついうっとり(40代・女性)

・最後に女医が示した解決方法が鮮やかで、ホッとした(40代・女性)

▼その他のレビューはこちらへ

■4位:『ロスト・イン・パリ』の評価・レビュー

■5位:『劇場版 仮面ライダーエグゼイド トゥルー・エンディング』の評価・レビュー

■6位:『トランスフォーマー 最後の騎士王』の評価・レビュー

■7位:『エブリシング』の評価・レビュー

■8位:『宇宙戦隊キュウレンジャー THE MOVIE ゲース・インダベーの逆襲』の評価・レビュー

■9位:『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 第一章』の評価・レビュー

​※2017年8月7日時点での★スコア(映画鑑賞後に★の数で評価をしたスコア/5点満点)とMark!数(ユーザーが観た映画として登録した数/登録は1作品につき1人1件まで)を集計。★スコアが高い作品から順に「映画初日満足度ランキング」として算出。

※ ★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品を上位にしています。

※ 本ランキングは★スコアが3.0以上の作品を掲載しています。

※ 本ランキングはMark!数が30件以上の作品を掲載しております。

