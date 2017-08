夏は浮かれちゃうよね〜。 チャラ男の季節だね。 あっちゃんもはしゃいでるね。 なぜか、FISHは引いてるね。 大阪舞洲に来てくれたみなさん最高だね。 手振ったり跳ねてくれたり。 RIP SLYMEさんのステージも見れたし。 舞洲は最高の楽園でした! 汗ばんでる今夜は熱帯夜かな。 いや、サウナ入ってただけでした。今日も。 今週6回もサウナ来ちゃった…。 #westgiganticcityland17

