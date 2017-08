本当に優しい人の共通点は、

していない習慣にある

01.

“蚊帳の外”の人たちを無視する

02.

他人の「自虐ネタ」に乗っかる

03.

周囲の時間をムダにする

04.

相手に求めすぎる

05.

誰かのSOSに、

聞こえないフリをする

06.

自己肯定するための

質問を相手にパスし、

自分で回収する

07.

「私のこと誰だか分かってる?」

なサインを出す

08.

自分の「キャラ設定」を見誤る

09.

謙虚を装って自慢する

10.

自分の意見を押し通す

Licensed material used with permission by Jeff Haden