夢の中で果たした「再会」

Photo by Holly Gannett

7年分の思いを込めて…

Layneさんのことを「親友だった」と思い返すHannahさん。幼いころ彼が住む街へ引っ越したことが出会いのきっかけだったと「Love What Matters」に語っています。その後、高校1年生の時にデートに誘われて付き合うことに。7年間の月日を一緒に過ごしました。

いつか、また会う日まで

Licensed material used with permission by Holly Gannett