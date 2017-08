多くのネコはドライキャットフードより、ウェットなキャットフード缶を好みますが、プロの料理人がネコ向けにめちゃくちゃ手の込んだ「ネコ寿司」を作ってキャットフード缶と並べたら、ネコは一体どっちを食べるのか、という様子を収めたムービー「Sushi for Cats(手作りねこ寿司 vs キャットフード)」が公開されています。Sushi for Cats - YouTube机の上に並べられた包丁とまな板を興味深そうに眺めるネコ。まずは鯛を三枚におろしていきます。目の前においしそうな魚があっても、2匹のネコは行儀良く座ってできあがりを待っているのが非常にキュート。小骨が多い部分はあらかじめ除去しておきます。皮も外しておき、ネコが食べやすいように調理されていきます。次に出てきたのはマグロの短冊。ぶつ切りにして……ペースト状に仕上げていきます。さらに超高速でみじん切り。この包丁捌きを見るだけで、ネコの飼い主であるジュンさんはプロの料理人であることがわかります。マグロの短冊があっという間に「マグロのたたき身」に。次に調理するのは鶏むね肉。これも包丁を使ってミンチにしていきます。続いてネコの前に並べられたのは、なんとコーヒーサイフォンとかつお節。一体どうするのかというと、上にコーヒー豆ではなくかつお節をセットして、だしをとるためにコーヒーサイフォンを使うようです。空豆のサヤの上の部分をスパっと切り取り……中の空豆を取り出します。ネコの前に置かれたのはカセットコンロ。フライパンと蒸し器をセット少量の水を入れます。布をかぶせて鯛の切り身、鶏むねミンチ、小松菜、空豆を並べればOK。フタをして加熱すると……すべての食材がホカホカに蒸し上がりました。蒸し上がった食材はすべて細かく刻んでいきます。それぞれ包丁の腹でペースト状に加工。続いてネコの前に並べられたのは木の枡(ます)とネギトロ。ネギトロを枡の中にセットし、上から木の板でぎゅっと押して成型します。するとマグロの短冊に逆戻り。これを刺身状に切り分けていきます。ネコが食べやすいようにたたき身にしてから刺身にするという手間をかけており、ネコに対する愛情がひしひしと感じられます。最後に出てきたのは寿司を握るための具材一式。かつおだしは小鉢に取り分けておきます。マグロを手に取り、シャリを握って行きます。シャリはチキンのペーストを蒸したもので代用する模様。わさびを模した空豆のペーストを手にとり……手慣れた手つきで「ネコ寿司」が握られていきます。江戸前寿司では寿司のネタの上に醤油とみりんと一煮立ちさせた「煮きり」を刷毛で塗りますが、ネコ寿司にはかつおだしを塗って仕上げる様子。というわけで、プロの料理人の技術が詰め込まれ、めちゃくちゃ手の込んだ「ネコ寿司」が完成。盛り付けまで終わったら、ネコ寿司の横にキャットフード缶を開けておきます。2品を並べて、ネコがどっちを先に食べるのか試すようです。ネコ寿司とキャットフードの奥に黒い板が立てられており、その裏でネコがスタンバイしています。突如として板が取り払われ、ネコが目の前に食べ物があることに気付きました。1匹目のネコが選んだのはネコ寿司。最初は恐る恐る食べている感じでしたが、一口食べると「うまい!」と気付いたのか、ガツガツとネコ寿司をほおばっています。2匹目はどっちを選ぶのか?ということでスタンバイさせたところ、仕切りを挟む前にネコパンチが発動。キャットフードには目もくれずネコ寿司を狙っています。仕切りをこじ開けてネコ寿司をガブリ。多くのネコはドライキャットフードより、缶詰などに入ったウェットキャットフードを好みますが、それを押しのけてネコ寿司は大人気でした。ここでまさかの黒幕が登場。白黒のネコが「あの2匹は何を食べていたんだ!」とばかりにニャーニャーと抗議の声をあげています。飼い主であるジュンさんは憤るネコをなだめ、「お手」でしつけも行っています。賢く両手でお手もできたところで、ネコ寿司とキャットフードを与えたところ、白黒のネコは一目散にキャットフードに飛びついてしまいました。といってもネコ寿司がお気に召さなかったのではなく、最終的に両方とも完食。なお、ジュンさんは年に数回、ネコの誕生日プレゼントとして「ネコ料理」を作っているとのこと。今回はナギというネコの1歳の誕生日ということでネコ寿司を作ってあげたそうです。