1Ëç¤Ç¥¥Þ¤ë¡ªÃå±Ç¤¨È´·²¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹3Áª
¿²Ë·¤·¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤·¤Æ½Ð¶Ð¤·¤¿¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢1Ëç¤Ç¥¥Þ¤ëÃå±Ç¤¨¡õ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁÇºà¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤Æ¡¢1Ëç¤ÇÃå±Ç¤¨¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¤½¤³¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¥µ¥é¥Ã¤È¥¥Þ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
V¥Í¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ï38,000¡¿¥½¥Ö¡Ê¥Õ¥¤¥ë¥à¡Ë¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡ï3,500¡¿¥Î¡¼¥ê¡¼¥º¡Ê¥Î¡¼¥ê¡¼¥º&¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¶äºÂËÜÅ¹¡Ë»þ·×¡ï10,000¡¿¥¢¥Ó¥¹¥Æ¥Ð¥Ã¥°¡ï21,000¡¿¥á¥¾¥ó¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥¥¥Ñ¥ó¥×¥¹¡ï18,500¡¿¥«¥ê¡¼¥Î¡Ê¥â¡¼¥É¡¦¥¨¡¦¥¸¥ã¥³¥â¡Ë
Point!
¥â¡¼¥É¤Ã¤Ý¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï´ÊÃ±¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤¬³ð¤¦ ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¥ï¥ó¥Ô¤Ï¾®Êª¤Çº¹¤·¿§¤òÆþ¤ì¤ë
ÃÙ¹ï¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê´¨¿§¥³¡¼¥Ç¤Ç¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¥¥á¤Æ¡¢¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ºîÀï¡ª¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¡¢¥ï¥ó¥Ô¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¼«ÂÎ¤¬¥â¡¼¥É¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¸«¤¨¡£
¥Ù¥ë¥È¤Ä¤¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ï23,000¡¿¥¨¥ß¥¢¥È¥ê¥¨¡Ê¥¨¥ß¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½ÉÅ¹¡Ë
Point!
¥µ¥Ã¥·¥å¥Ù¥ë¥È¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò±é½Ð ¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ß¹õ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¥¤¥Þ¥É¥´¶¡ý
¥µ¥Ã¥·¥å¥Ù¥ë¥È¤â¡¢à¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ß¹õá¤ÎÇÛ¿§¤âº£¤Ã¤Ý¡ª¤É¤ó¤Ê¾®Êª¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤â¤ª¤µ¤¨¤¿¥ï¥ó¥Ô¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ï12,000¡¿LAGUNAMOON
Point!
¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹1Ëç¤Ç¤â¥¥Þ¤ë ÌÀ¤ë¤¤¥°¥ì¡¼¤Ç´é¤Þ¤ï¤ê¤âÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Ë
¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÈ´¤±¤äÆ°¤¤Î½Ð¤ë¥¿¥Ã¥¯¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼1¿§¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¿²Ë·¤·¤¿¤È¤¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç½Ð¶Ð¤Ç¤¤ë¡¢Ãå±Ç¤¨¡õ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÏÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª1Ëç¤Ç¥¥Þ¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
»£±Æ¡¿¿Ü¹¾Î´¼£¡ÊSee¡Ë¡Î¥â¥Ç¥ëÊ¬¡Ï¡¢»³²¼¾»¿È¡ÎÀÅÊª¡Ï¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃÝÀî¾°Èþ¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿ÌÚÉôÌÀÈþ¡ÊPEACEMONKEY¡Ë¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿µÜÅÄÁï»Ò¡¡°ìÉôÊ¸¡¿º£Àî¿¿Ìí
¢£ÃÙ¹ï¤Î¤È¤¤Ç¤â¡¢¤³¤ì1Ëç¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¥Þ¤ë¡ª
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
V¥Í¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ï38,000¡¿¥½¥Ö¡Ê¥Õ¥¤¥ë¥à¡Ë¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡ï3,500¡¿¥Î¡¼¥ê¡¼¥º¡Ê¥Î¡¼¥ê¡¼¥º&¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¶äºÂËÜÅ¹¡Ë»þ·×¡ï10,000¡¿¥¢¥Ó¥¹¥Æ¥Ð¥Ã¥°¡ï21,000¡¿¥á¥¾¥ó¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥¥¥Ñ¥ó¥×¥¹¡ï18,500¡¿¥«¥ê¡¼¥Î¡Ê¥â¡¼¥É¡¦¥¨¡¦¥¸¥ã¥³¥â¡Ë
Point!
¥â¡¼¥É¤Ã¤Ý¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï´ÊÃ±¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤¬³ð¤¦ ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¥ï¥ó¥Ô¤Ï¾®Êª¤Çº¹¤·¿§¤òÆþ¤ì¤ë
ÃÙ¹ï¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê´¨¿§¥³¡¼¥Ç¤Ç¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¥¥á¤Æ¡¢¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ºîÀï¡ª¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¡¢¥ï¥ó¥Ô¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¼«ÂÎ¤¬¥â¡¼¥É¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¸«¤¨¡£
¢£¥µ¥Ã¥·¥å¥Ù¥ë¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò±é½Ð¡ª
¥Ù¥ë¥È¤Ä¤¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ï23,000¡¿¥¨¥ß¥¢¥È¥ê¥¨¡Ê¥¨¥ß¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½ÉÅ¹¡Ë
Point!
¥µ¥Ã¥·¥å¥Ù¥ë¥È¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò±é½Ð ¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ß¹õ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¥¤¥Þ¥É¥´¶¡ý
¥µ¥Ã¥·¥å¥Ù¥ë¥È¤â¡¢à¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ß¹õá¤ÎÇÛ¿§¤âº£¤Ã¤Ý¡ª¤É¤ó¤Ê¾®Êª¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤â¤ª¤µ¤¨¤¿¥ï¥ó¥Ô¤Ç¤¹¡£
¢£¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÇÂ¨¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¡£
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ï12,000¡¿LAGUNAMOON
Point!
¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹1Ëç¤Ç¤â¥¥Þ¤ë ÌÀ¤ë¤¤¥°¥ì¡¼¤Ç´é¤Þ¤ï¤ê¤âÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Ë
¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÈ´¤±¤äÆ°¤¤Î½Ð¤ë¥¿¥Ã¥¯¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼1¿§¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¿²Ë·¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¤òÃå¤Æ½Ð¼Ò¡ª
¿²Ë·¤·¤¿¤È¤¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç½Ð¶Ð¤Ç¤¤ë¡¢Ãå±Ç¤¨¡õ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÏÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª1Ëç¤Ç¥¥Þ¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
»£±Æ¡¿¿Ü¹¾Î´¼£¡ÊSee¡Ë¡Î¥â¥Ç¥ëÊ¬¡Ï¡¢»³²¼¾»¿È¡ÎÀÅÊª¡Ï¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃÝÀî¾°Èþ¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿ÌÚÉôÌÀÈþ¡ÊPEACEMONKEY¡Ë¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿µÜÅÄÁï»Ò¡¡°ìÉôÊ¸¡¿º£Àî¿¿Ìí