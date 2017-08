恋人に何を贈ればいいのかわからない……ある男性は悩んだ末にとった行動はなんと「妻のSNSアカウントを追跡する」ということでした。

ニュージャージー州のヨルダン・ルボーさん(@CapricornKing_)は3年前に知り合ったタイアナさんと結婚しています。

ルボーさんとタイアナさんは2014年のバレンタインの頃に初めてデートをすることになりましたが、タイアナさんに完璧なプレゼントをしたいと考えたルボーさんは大いに悩みました。

ルボーさんは友人から「彼女のSNSの投稿を見てみたら」というアドバイスを受けて、タイアナさんが利用しているSNS、Pinterestのアカウントを作りました。

Pinterestではファッションやインテリアなど自分の好みのものが写った画像をクリッピングできます。

そこにはタイアナさんの好みのハンドメイドのグッズなどが並んでおり、ルボーさんにとってプレゼントのヒントになりました。

そうしてルボーさんはタイアナさんのSNSの投稿を参考にし、サファイヤの指輪やリップグロス、イアリングなどをプレゼントしてきたのです。

最初のデートから3年、めでたく2人は夫婦になりましたが、ルボーさんはまだ妻にアカウントをチェックしていることを教えていませんでした。

しかし、ある人がツイッターでPinterestについて言及しているツイートを見ているうちに、ツイッターで打ち明けることを決めたそうです。

I have a secret account that follows my wife’s. She has no clue how I always get her what she wants. https://t.co/jfdaKpPe7B

- Jay from Boston (@CapricornKing_) 2017年7月29日