10種類の家から

住みたいものをチョイス

01.

ログハウス

02.

アール・デコ

03.

アメリカン・クラフツマン

04.

モダン

05.

コロニアル様式

06.

ビクトリア様式

07.

平屋型建築

08.

チューダー様式

09.

コテージ

10.

ファームハウス

Licensed material used with permission by Little Things