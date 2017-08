ティーンを中心に世界中で大人気、引っ張りだこの”ナウ”な旬のイケメンモデルをご紹介!日本ではまだまだ知名度が低い3人だが、ブレイク間違いなし!

■ブルーの瞳で世界を魅了!? 19歳の新米パパ!ラッキー・ブルー・スミス

1998年にアメリカで生まれ、3人の姉妹と育った19歳のラッキー・ブルー・スミス。10歳の時にスカウトされ、12歳で事務所と契約。身長約190僉△海亮磴気砲靴TOM FORD[トム・フォード]やCalvin Klein[カルバン・クライン] の有名ブランドのモデルや、Versace[ベルサーチ]、Dolce & Gabbana[ドルチェ・アンド・ガッバーナ]を始めとする一流ブランドのランウェイを歩くなど、引っ張りだこだ。そんな名前の通り見る人を虜にさせる綺麗なブルーアイを持つ彼は、なんとこの7月、一児の父に!お相手は、日本ではまだ知名度は低いものの、同じく人気上昇中のモデル、ストーミー・ブリー・ヘンリー。ラッキーは約300万人以上のフォロワーを持つ自身のインスタグラムで、娘との写真を公開。「娘が生まれたよ!彼女の名前はグラビティー・ブルー・スミス。こんなに幸せと感じたことは人生で一度もないよ!この世界のなによりも君を愛しているからね、僕のリトル・プリンセス」と喜びをコメント。そんな幸せ絶頂のラッキー、先月、世界No.1のグローバルモデルマネジメント会社のIMGモデルと契約を交わした。世界を舞台に、これからの更なる彼の活躍が期待される!

■母は世界を代表する元スーパーモデル!プレスリー・ガーバー

1999年、アメリカ生まれで、妹と育ったプレスリー・ガーバー。なんと彼の両親は、世界中で有名なファッションモデル、シンディー・クロフォードと起業家でジョージ・クルーニーとも親しいことで知られているランド・ガーバーであり、二世セレブとして生まれ育った。IMGモデル事務所に所属し、これまでに、Dolce & Gabbana[ドルチェ・アンド・ガッバーナ]のランウェイを歩いたり、Calvin Klein[カルバン・クライン]や、TOP MAN[トップマン]のモデルに起用されている。過去にヘイリー・ボールドウィンともコラボし、私生活ではイットなセレブ達、ソフィア・リッチーやジョーダン・バレットとも仲がいい。そんな彼には彼女が!同じ事務所に所属しているカーレイ・キング。仲睦まじい写真が彼らのインスタグラムで見ることができる。プライベートも順調なプレスリーは、今年の4月にハリウッドで開かれた「2017 Fashion Los Angeles Awards(2017年ファッション・ロサンゼルス・アワード)」で「Emerging Model(新人モデル賞)」を受賞!そんな彼の今後の活躍に注目していきたい!

■父親はドラッグディーラー!見惚れる美貌と危険な香りを放つ、ジョーダン・バレット

1996年、オーストラリアのゴールドコースト出身。父親は約9億円相当のドラッグのディーラーで、栽培、買収に関与し、逮捕されたとして有名。そんな彼は14歳の時にスカウトされて現在、IMGモデル事務所に所属。身長は188僂如21歳とは思えないほどの風格と綺麗なブルーの瞳で世界中を魅了し、大物ブランド(TOM FORD[トム・フォード], BALMAIN[バルマン], VERSACE[ベルサーチ])のイメージモデルを務める。そんな引っ張りだこの彼のプライベートに注目!2015年にはパリス・ヒルトンとの熱愛が報道され、先月にはベラ・ハディッドとも交際を噂された。約6千人ものフォロワーを持つインスタグラムではプライベートな写真を載せることをためらわず、パーティーが大好き!交友関係も幅広く、注目を浴びていイットガールズでもあるヘイリー・ボールドウィンや、ソフィア・リッチーとも仲良し。2015年には米ファッション誌「GQ」の「Man of Style[メン・オブ・スタイル]」を受賞し、2016年の「Models.com」が選ぶ「Model of the Year(モデル・オブ・ザ・イヤー)」にも選ばれた。プレイボーイな香りを放つ、彼の私生活も、右肩上がりのキャリアにも今後、目が離せない!