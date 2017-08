8月9日(水)〜15日(火)に神奈川県横浜みなとみらいエリア一帯で開催される街型イベント「ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!」。

そこで行われる『Pokémon GO』の国内初となる公式イベントと、「ピカチュウ・カーニバル・パレード」に関する新情報を紹介します。

「Pokémon GO PARK(ポケモン ゴー パーク)」で、めずらしいポケモンをゲット!?

Pokémon GO PARK(ポケモン ゴー パーク)」の開催日時は8月9日(水)〜15日(火)の10:00〜18:00で、参加費は無料!





会場はカップヌードルミュージアムパークと赤レンガパークの2会場となります。

▼ラウンジのキービジュアル。







●「カントー地方」「ジョウト地方」をイメージした2つのエリアが登場

赤レンガパークとカップヌードルミュージアムパークに、「カントー地方」と「ジョウト地方」をイメージしたエリアが登場します。

それぞれの場所では、地方に応じたポケモンがいつもより多く出現します。

・赤レンガパーク:『ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ』の舞台となった「カントー地方」をイメージした「カントーパーク」

・カップヌードルミュージアムパーク:『ポケットモンスター 金・銀』の「ジョウト地方」をイメージした「ジョウトパーク」

●普段、なかなか見つからないポケモンも!?

「Pokémon GO PARK」会場内では、普段、日本国内では見つけることのできないポケモン「バリヤード」などが登場!

そのほかにも、非常にめずらしくて、なかなか出会うことができないポケモンなど、『Pokémon GO』のポケモン図鑑完成も欠かせないポケモンたちが、たくさん登場予定です。

●ポケストップでも特別な体験が!?

「Pokémon GO PARK」内にあるポケストップから入手できる2kmのタマゴからは、いつもとちょっと異なるポケモンがかえるかも!?

「Pokémon GO PARK」で手に入れたタマゴを「ふかそうち」にセットして、みなとみらいエリアをたくさん歩いてみましょう。

さらに「Pokémon GO PARK」会場には、イベント期間限定で、「リアル」ジム、「リアル」ポケストップの設置が決定!

それぞれのオブジェのある場所では、『Pokémon GO』のゲーム内にも、ポケストップやジムが登場します。

ピカチュウ・カーニバル・パレードで、横浜の日本大通りをみんなで黄色に染めよう

8月14日(月)16:00から約1時間にわたって、日本大通りで開催予定の「ピカチュウ・カーニバル・パレード」。

▼キービジュアル。







必須ではありませんが、「イベントドレスコード」として「黄色い何か」を身につけて、沿道でのパレード盛り上げに参加すると、より楽しめるはず!

「黄色い何か」は、Tシャツ、帽子、タオル、アクセサリーなど、身につけられるものであれば、なんでもOKとのこと。もちろん、ピカチュウグッズでなくても大丈夫です。

▼これまでのイベントの模様。黄色いものを身につけて、パレードを盛り上げましょう!





なお、パレード会場付近ではピカチュウサンバイザーも配布しているので、ピカチュウになりきって楽しみながら参加することもできますよ。

パレードは当イベント期間中に1回きり!夏の思い出作りにいかがですか?

【ピカチュウ・カーニバル・パレード概要】

・開催日時:8月14日(月)16:00(約1時間)

・開催会場:日本大通り(象の鼻パーク[出発]〜横浜公園[折り返し])

・立見となります。レジャーシートやお荷物等を広げての場所取りはお控えください。

・安全のため、パレード中の傘の使用、肩ぐるまはご遠慮ください。

・天候やその他の理由により、ショーの内容が予告なく変更となる場合があります。

・「イベントドレスコード」未着用でも「ピカチュウ・カーニバル・パレード」は観覧できます。

「ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!」概要

・開催期間:2017年8月9日(水)~15日(火)

※開催会場によって開催時期が異なります。

・開催場所:横浜みなとみらいエリア一帯

・参加費:無料

<イベント内容>

・ピカチュウ・カーニバル・パレード:8月14日(月)のみ

・ピカチュウ船上グリーティング

・飛行船ピカチュウ

・ピカチュウのお散歩(クイーンズスクエア横浜〜グランモール公園間)

・ずぶぬれスプラッシュショー(横浜赤レンガ倉庫)

・Pokémon GO STADIUM:8月14日(月)のみ。事前参加申込抽選制。

・Pokémon GO PARK

・各施設イベント

帆船日本丸・日本丸メモリアルパーク、クイーンズスクエア横浜、ランドマークプラザ、横浜赤レンガ倉庫、MARK IS みなとみらい、JR桜木町駅・桜木町駅前広場、みなとみらい線みなとみらい駅、ナビオス横浜(横浜国際船員センター)、アニヴェルセル みなとみらい横浜、よこはまコスモワールド、ポケモンセンターヨコハマ

<注意事項>

※強風、雨天、荒天時は中止になる場合があります。

※イベント内容・時間は、予告なく変更になる場合があります。

※一部有料コンテンツがあります。

※実施の有無については、特設サイトと、ポケモン公式Twitterで事前にお知らせされます。

※イベントの記録と運営のため、およびイベントの様子や商品・サービスをたくさんの皆様にお知らせするために、会場内においてスタッフによる撮影が行われます。なお、撮影した写真・ビデオは、上記目的の範囲内(イベントの様子のライブ中継を含む配信、および商品・サービスの宣伝広告・広報活動を含みます)に限り利用するとのこと。