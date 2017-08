Image: The Chemo III project, BOEM and NOAA OER



深海の生き物は不老不死。みなとてつもなく長生きです。

水深30mの浅瀬に棲む魚は生きてもせいぜい12年が限度ですけど、760mまで下ると寿命は200年になります。深海の珊瑚は4,000年も生きます。

トップ画像も長命な深海生物の一つ。その名も「Escarpia laminata(エスカルピア・ラミナータ)」。チューブウォームと呼ばれる、管状の無脊椎動物です。ペンシルバニア大とテンプル大の研究班がこの生物を調べてみたら、なんと地球上で最長老クラスの動物だとわかりました!

しっかし、いっくら長生きでもこのチューブウォームにだけは生まれたくないです。「メタンと硫化水素の高濃度水域で細菌と共生する地球生物離れした生き様がクール」とかいう声もありますけど、僕は勘弁だなあ。海の生き物にはほかにも亀、クジラ、アサリなど長生きな生き物がいて、みんなそれなりに長老の風格を漂わせていますけど、なんせこいつは形がチューブですからねぇ…。

研究班の人には「われわれの研究対象に向かってなんてこと言うんだ!」って叱られそうですけど、やっぱりどこから見てもアホっぽいです。牙が丈夫だとかヒレがあるとかなら納得もいくんですが。こんなものに全地球生物が負けてしまうとは、うぬぬ。

さて、気になる調査の手法ですが、「チューブウォームの先端に青い印をつけてきて、1年後に青い印から伸びた長さを測る」という気の遠くなる作業を2006年から2007年にかけて行なったようです。測ったチューブウォームは356本。採取機器「Bushmaster Junior」(正式名称だよ!)で大量に捕獲したそう。さらに、1992年に調査済みのグループについても再計測を行ないました。



Image: Durkin et al チューブウォームに青で印をつけたところ。



そして、チューブウォームの伸びを全長と比べ、実年齢を算定。その結果わかったことが二つあります。

一つ目は、チューブウォームは不死身に近いということ。全体のうち1年で死んだのはわずか0.67%という驚くべき数値が確認されました。

体長50cmのチューブウォームは推定年齢116歳であり、もっと浅い海に棲息する同じ体長の同類のチューブウォームにくらべ遥かに年老いていることもわかりました。寿命はおそらく250年以上。「もしかしたら500年以上生きるワームもいるかもしれない」とThe Science of Natureに発表された論文には書かれていますよ。

なんでこんなに長生きなのか? 気になるところですね。

論文中で引用されていた別の研究によると、深海だと代謝スピードがどよ〜んと落ちるせいで長生きになっちまうんだそうな。Escarpia laminataの場合は、これを食い荒らす捕食動物もいないし、寄生虫とは持ちつ持たれつのぬくぬくした関係を築いているので、深海で死ぬまで生き永らえる、とのこと。

ほかの(虫が嫌いではない)研究者に論文を送って感想を聞いてみたら、イリノイ大学公衆衛生大学院S. Jay Olshansky教授からはメールでこんなコメントをいただきました。「面白いね。自分より長生きな生き物の年齢をどう測るのかっていうところがね」。「研究班の推算はかなり高度だ」と評価したうえで、「もし論文が正しければ、生殖と寿命は外敵のレベルで決まるという老化の進化論を裏付けるものだ」と話しています。

チューブウォーム研究歴のある同大アーバナ・シャンペーン校ポスドク研究員、Dominique Cowartさんは「よい研究」と評価しつつも、「もっと浅瀬に棲む同族のチューブウォームも長生きなので驚きはしないけど」と言ってました。

調べていくうちに僕もチューブウォームを見る目が変わりました。最初は海の底で無駄に長生きしてるって馬鹿にしてましたけど、じゃあ自分はどんだけ上等なんだよって聞かれると、チートス食べながらパソコンいじって70年…あんまり偉そうなことは言えないのかも。



Image: The Chemo III project, BOEM and NOAA OER, Durkin et al

