すくすくと育ち、つぼみが今にも開きそうなこの植物。

たいていの冷蔵庫に入っているであろう、おなじみの野菜を放置した結果、ここまで成長したそうです。

何だかわかるでしょうか?

Terrifying Pics Show What Happens When Fruits And Veggies Start Sprouting Early

1.



答えはキャベツ。アブラナ科アブラナ属の多年草だそうです。

2.



こちらも放置して育ったムラサキキャベツ。

3.



発芽したトマト。



こちらもトマト。

4.



アボカドの大きな種から発芽。

5.

イチゴ。

6.

リンゴ。

7.

ヤシの実(ココナッツ)。

8.

赤ピーマン。

9.

パパイヤ。

10.

ジャガイモ。



以上、発芽してしまった野菜&フルーツでした。あまり放置しないうちに食べましょう。

