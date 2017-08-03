¡ÚÆÈ¿È¶Ø»ß¤ÎÀ¤³¦¡©¡ÛÎø°¦²¼¼ê¤ÎÃË»Ò¤«¤é³Ø¤Ö¡ª¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤¹¤ëÃË¤Î4¤Ä¤ÎÆÃÄ§
ÆÈ¿È¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÈ¿È¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÆ°Êª¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤¬¡Ø¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¡Ù¡£¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¼ç±é¤Ç¡¢Âè89²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞµÓËÜ¾Þ¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿±£¤ì¤¿Ì¾ºî¤Ç¤¹¤è¡£
ÆÈ¿È¼Ô¤Ï»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¿·¤¿¤Ê45Æü°ÊÆâ¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ãµ¤·¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤é¤ì¤ëÆ°Êª¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂçÄñ¤Î¿Í¤Ï¸¤¤òÁª¤Ö¤Î¤ÇÀ¤³¦¤Ë¸¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥»¥¯¥·¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¤¬¤ªÊ¢¥Ý¥Ã¥³¥ê¤ÎÈó¥â¥ÆÃæÇ¯¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢ºÊ¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤³¤Î»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤¹¤Ù¤¯Ê³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤¬Èá¤·¤¯¤â²Ä¾Ð¤·¤¤¡£
°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤¤¤í¤ó¤Êµ»¤ò¶î»È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤âÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£ ¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¼ºÇÔÎã¤Î¿ô¡¹¤¬ÍåÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Îø°¦²¼¼êÃË»Ò¤Î¥Õ¥ê¸«¤Æ²æ¤¬¥Õ¥êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
1.ÌµÍý¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Á¤ã¤¦
ºÇ½é¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤È¤ÇÌµÍý¤¬À¸¤¸¤ÆÇËÃ¾¤ò¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
2.¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ï»¨¤Ë°·¤Ã¤Á¤ã¤¦
¤¿¤Ö¤ó¥â¥ÆÃË¤Ã¤ÆÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡£ÀÐÅÄ½ã°ì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£
3.¤¤¤Ä¤âÃËÍ§Ã£¤È¤¤¤ë
Ì¡²è¡ÖÅìµþ¥¿¥é¥ì¥ÐÌ¼¡×¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£à¤â¤··ëº§¤·¤¿¤¤¤Ê¤éá½÷»Ò²ñ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¸º¤é¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤È¡£
4.Áê¼ê¤¬¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤º¤Ã¤È¤¹¤ë
¤³¤ì¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡Ä¡£¹¥¤¤Ê±Ç²èÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¡Ø¥é¡¼¥¹¤È¡¢¤½¤ÎÈà½÷¡Ù¤Ç¤¹¡£¤¨¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¼ç¿Í¸ø¤¬¥À¥Ã¥Á¥ï¥¤¥Õ¤ËÎø¤¹¤ëÏÃ¤Ç¡Ä¡×¤È¤«±ä¡¹¤ÈÃý¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¤¬¿Í·Á¤ÈÎø¤¹¤ë¡© ¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡Ø¥é¡¼¥¹¤È¡¢¤½¤ÎÈà½÷¡Ù¤ò¾Ò²ð¡ª
¡Ú¤Þ¤È¤á¤ÈÃí°Õ¡Û
¿Íµ¤±Ñ¹ñÇÐÍ¥¤Î¥Ù¥ó¡¦¥¦¥£¥·¥ç¡¼¤¬àÂ¤Î°¤¤ÃËá¤È¤¤¤¦ÌòÌ¾¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥â¥Æ¥â¥ÆÇÐÍ¥¤À¤±¤Ë¤¹¤°¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢É¡·ì¤¬¥¦¥½¤À¤È¥Ð¥ì¤¿¤é¥ä¥Ð¥¤¡Ê¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¤Ï¤½¤Î¥¦¥½¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ë¡£
¤½¤³¤Ë¡Ø¥¥ó¥°¥³¥ó¥°: ñññðÅç¤Îµð¿À¡Ù¤Ç±Æ¤Î¼çÌò¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦C¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡ÊÌòÌ¾¡§³êÀå¤Î°¤¤ÃË¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¤È£³¿Í¤Ç·ëÂ÷¤·¤Ä¤Ä¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÊÅ¸³«¤Ë¡Ä¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¿¼¤¤¿¼¤¤°¦¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë°Û¿§¤Î¥·¥å¡¼¥ë¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡ª
ÆÍÈô¤ÊÀßÄê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ç¤âÆÈ¿È¼Ô¤Ï¸ª¿È¶¹¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¶¼Ç÷¤Î¤è¤¦¤Ë·ëº§¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¸½¼Â¤â¤³¤Î±Ç²è¤È¤µ¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«Îø°¦±Ç²è¤é¤·¤¤¤ç¢ö¡×¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÀ§Èó¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¡¢R-15¤Ç¤¹¤Î¤Ç·è¤·¤Æ²ÈÂ²ÃÄÝ³¤Î¤È¤¤Ë´Ñ¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ª¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤
¢¨43ºÐ¡¢¥ª¥¿¥¯¡¢½÷À·Ð¸³¥Ê¥·¤ÎËÌ²¤ÃË¤«¤é³Ø¤ÖËÜÅö¤ÎàÃË¤é¤·¤µá¤Î£¶¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¢¨¡Ø¥É¥ó¥È¡¦¥Ö¥ê¡¼¥º¡Ù¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Êü¤ÄÀïØË¥Û¥é¡¼¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ç²è´Û¤Ç
¢¨º£½µ¸ø³«¡¿¿·ºî¥ì¥ó¥¿¥ë¤ª¤¹¤¹¤á±Ç²è10Áª ¡Ô¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¸ø³«Â¾¡Õ
¢¨ºî¤êÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤°¦¤Ë°î¤ì¤¿¡Ø¥®¥Õ¥È ËÍ¤¬¤¤ß¤Ë»Ä¤»¤ë¤â¤Î¡Ù¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¢¨¡ÚDVD¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡ÙÂ¾³Æ¹ñ¤ÇÉ¾²Á¤Î¹â¤¤±Ç²è¤ò¤´¾Ò²ð¡ªFilmarks¡ß±Ç²èÈþ¿©Àë¸À