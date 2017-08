01.

両者が金銭的に

自立しているか?

02.

「停滞」の改善策と

とらえてはいないか?

03.

細かいところを気にしない

図太さはあるか?

04.

「すべて」を目撃する

覚悟はあるか?

05.

お互いの人生観に

ズレはないか?

06.

浮気させないための

「手段」になっていないか?

07.

いまのうちに二人で解決

すべき問題はないか?

Licensed material used with permission by Elite Daily