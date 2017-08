Image: Valentin Valkov/Shutterstock.com



まるでデジカメみたい。

最近、スマートスピーカー「HomePod」のファームウェアの解析から次々と明らかになったiPhone 8の仕様や新機能。なかでもフロントカメラの3D顔認識機能を利用した「Paerl ID(コードネーム)」はかなり注目に値しそうですが、さらに反対のバックカメラではベストなシーンの撮影を可能にする「SmartCam(スマートカム)」という機能があるかもしれません。

iOS 11 (or the next iPhone) will have something called SmartCam. It will tune camera settings based on the scene it detects pic.twitter.com/7duyvh5Ecj