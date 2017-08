今週上映スタートの注目作をチェック!

映画館で今週上映予定の映画から、5作品をピックアップ。気になる最新作は、上映スケジュールと評価・レビューをチェックしておこう。

超異色のサスペンス・エンターテイメント、ここに誕生!

ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 第一章

誰も見たことのない不良・山粼賢人! 豪華キャストと共に贈る、奇妙なサスペンス・エンターテイメント! 原作は、シリーズ累計発行部数1億部を超える、「ジョジョの奇妙な冒険」。

(C)2017 映画「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 第一章」製作委員会(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社

最強のアクション・アドベンチャー超大作シリーズ新3部作第一弾!

トランスフォーマー/最後の騎士王

車が金属生命体に、金属生命体がドラゴンに<変身>…。トランスフォーマー の魅力が、最先端の超3D映像でスクリーンに炸裂! 巨匠マイケル・ベイ監督の集大成を、巨大スクリーンで体感せよ!

(C)2016 Industrial Light & Magic, a division of Lucasfilm Entertainment Company Ltd., All Rights Reserved

ハリウッド映画を支えてきた映画音楽たちが、どのようにして生まれたかを紐解く音楽キュメンタリー!

すばらしき映画音楽たち

『ロッキー』『E.T.』『スター・ウォーズ』『007』などの名作映画が彩ってきた音楽がどのように生まれてきたかを紐解くドキュメンタリー映画。音楽の力に感動し、鳥肌が立ち、涙する93分間をごゆっくりご堪能ください。

(C)2017 Epicleff Media. All rights reserved.

“すべて”を懸けた運命の決断が、きっとあなたに勇気をくれる

エブリシング

NYタイムズベストセラーにてNo.1を獲得、11ヶ月間ベストセラーリスト入りを果たしたニコラ・ユンによる青春小説を映画化したこの夏胸キュン間違いなしの話題作。

(C)2017 Warner Bros. Entertainment Inc. and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

不器用なヒロインと自由なオトナたちが繰り広げる愉快なコメディ映画!

ロスト・イン・パリ

ジャック・タチのエスプリを継ぐ、ベルギーの現役道化師カップル、アベル&ゴードンの最新作! 夏のパリを舞台に、不器用なヒロインと自由なオトナたちが繰り広げる愉快なコメディ映画!

(C)Courage mon amour-Moteur s'il vous plaît-CG Cinéma

今週レンタルスタートの注目作もチェック!

TSUTAYAでレンタル開始された最新作をご紹介。

アカデミー賞最多6部門を受賞した話題作!

ラ・ラ・ランド

(C)2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

史上最高の凸凹コンビと“幼カワ”ヒロインが、巨悪を暴く!?

ナイスガイズ!

(C)2016 NICE GUYS, LLC

NYに暮す男女3人の、ちょっと”こじれた”三角関係を軽やかに描いたハートフル・コメディ

(C) 2015 Lily Harding Pictures, LLC All Rights Reserved.

新たなレゴ・アドベンチャーの今度の主人公はバットマン!

マギーズ・プラン 幸せのあとしまつレゴバットマン ザ・ムービー

(C)The LEGO Group. ™ & (C) DC Comics. (C)2016 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

本年度アカデミー賞主演男優賞にノミネートしたライアン・ゴズリング主演作

ハーフネルソン

(C)2006 half nelson llc. all rights reserved.

【野外上映を楽しもう!】おすすめ映画イベント

恵比寿ガーデンピクニック「ピクニックシネマ」

人工芝を敷き詰めたセンター広場が映画館に! 移動映画館「キノ・イグルー」プロデュースにて、この夏も野外映画会「ピクニックシネマ」が開催! 8月3日(木)は、Filmarksでも人気の『シング・ストリート 未来へのうた』が上映。開放的な空間で、大型スクリーンに映し出される名作をお楽しみください。

■ピクニックシネマ

期間:8月3日(木)〜5日(土)、10日(木)〜15日(火)、17日(木)〜19日(土)

時間:各日19:30より上映

※荒天場合中止とする場合あり(天候判断・イベント実施有無決定、当日判断となる)。

※中止となった場合、振替で上映を行わない。

※諸般事情により、内容、時間など若干変更になる場合あり。

入場・鑑賞:無料

荻窪映画館 2017

東京・ルミネ荻窪の屋上に、2日限定の野外映画館「荻窪映画館」が登場。こちらも、移動映画館「キノ・イグルー」プロデュースによるもの。今年のコンセプトは「親子で楽しめる名画座」ということで、『がんばれ!ベアーズ』『スタンド・バイ・ミー』が上映。屋上で夜風にあたりながら、家族で映画を楽しんでみてはいかがでしょうか。

■荻窪映画館 2017

期間:8月5日(土)〜6日(日)

時間:18:00〜20:30

※小雨決行。雨天時は一部開催場所が変更になります。

※イベント内のお買い上げ金額は駐車サービスの対象にはなりませんのでご注意ください。

入場・鑑賞:無料

週末も、映画館、ご自宅、イベントで映画を楽しみましょう。