Image: Evan Blass/Twitter



こりゃiPhone 8と戦争やで…。

現地時間の8月23日にいよいよ発表される、Samsung(サムスン)渾身の新型スマートフォン「GALAXY Note 8」。これまで断片的なリーク情報が登場してきましたが、とうとうプレス用らしき全体画像が投稿されましたよ!

When it rains etc. pic.twitter.com/D0lFR5Wn1B