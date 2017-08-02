〔地震〕関東地方の広域で震度4、津波の心配なし(8/2)
気象庁によると、2日07:16頃、茨城県南部を震源とするM4.6の地震があり、関東地方の広域で震度4の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。
なお02:02頃には、茨城県北部を震源とするM5.5・最大震度4を観測する地震があり、その前後には茨城県北部と南部を震源とする地震が相次いでいます。
■発生事象
・発生日時 ：8月2日07:16頃
・震源地 ：茨城県南部(北緯36.1度、東経140.0度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M4.6(推定)
■震度4以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・茨城県 ：笠間市石井＊、土浦市常名、石岡市柿岡、境町旭町＊、坂東市馬立＊、筑西市舟生、桜川市真壁＊
・栃木県 ：栃木市岩舟町静＊、鹿沼市晃望台＊、小山市神鳥谷＊、真岡市石島＊、益子町益子
・埼玉県 ：春日部市粕壁＊
・千葉県 ：野田市鶴奉＊
■直近の茨城県を震源とする地震状況(2日08:00現在)
＜茨城県南部＞
・02日07:16 M4.6 北緯36.1度、東経140.0度 約50km 最大震度4
・02日00:38 M3.6 北緯36.0度、東経140.1度 約60km 最大震度2
・31日11:37 M2.9 北緯36.0度、東経140.2度 約60km 最大震度1
・28日22:31 M3.4 北緯36.3度、東経140.0度 約70km 最大震度1
・26日01:07 M3.2 北緯36.1度、東経139.9度 約50km 最大震度2
※茨城県南部を震源とする最大震度4以上を観測した地震は、2016年9月7日13:28頃発生したM4.9(水戸市などで最大震度4)以来。
※東日本大震災以降、震度4以上が30回発生(うち震度5強1回、5弱6回)。
＜茨城県北部＞
・02日05:22 M3.2 北緯36.8度、東経140.6度 約10km 最大震度1
・02日04:32 M3.1 北緯36.8度、東経140.5度 約10km 最大震度1
・02日03:24 M2.8 北緯36.8度、東経140.5度 約10km 最大震度1
・02日02:02 M5.5 北緯36.8度、東経140.6度 約10km 最大震度4
・20日10:15 M4.0 北緯36.7度、東経140.7度 約10km 最大震度2
※茨城県北部を震源とする最大震度4以上を観測した地震は、2017年4月20日04:46頃発生したM4.2(日立市などで最大震度4)以来。
※東日本大震災以降、震度4以上が34回発生(うち震度6弱1回、5強2回、5弱7回)。
＜茨城県沖＞
・30日23:28 M4.1 北緯36.4度、東経141.1度 約50km 最大震度2
・29日17:23 M3.5 北緯36.4度、東経141.0度 約40km 最大震度1
・29日11:31 M2.6 北緯36.5度、東経140.7度 約60km 最大震度1
・28日16:16 M5.0 北緯36.3度、東経141.9度 ごく浅い 最大震度1
・25日09:52 M3.7 北緯36.4度、東経141.0度 約30km 最大震度1
※茨城県沖を震源とする最大震度4以上を観測した地震は、2017年1月18日17:19頃発生したM4.2(東海村で最大震度4)以来。
※東日本大震災以降、震度4以上が48回発生(うち震度6強1回、5弱3回)
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
なお02:02頃には、茨城県北部を震源とするM5.5・最大震度4を観測する地震があり、その前後には茨城県北部と南部を震源とする地震が相次いでいます。
■発生事象
・発生日時 ：8月2日07:16頃
・震源地 ：茨城県南部(北緯36.1度、東経140.0度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M4.6(推定)
■震度4以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・茨城県 ：笠間市石井＊、土浦市常名、石岡市柿岡、境町旭町＊、坂東市馬立＊、筑西市舟生、桜川市真壁＊
・栃木県 ：栃木市岩舟町静＊、鹿沼市晃望台＊、小山市神鳥谷＊、真岡市石島＊、益子町益子
・埼玉県 ：春日部市粕壁＊
・千葉県 ：野田市鶴奉＊
■直近の茨城県を震源とする地震状況(2日08:00現在)
＜茨城県南部＞
・02日07:16 M4.6 北緯36.1度、東経140.0度 約50km 最大震度4
・02日00:38 M3.6 北緯36.0度、東経140.1度 約60km 最大震度2
・31日11:37 M2.9 北緯36.0度、東経140.2度 約60km 最大震度1
・28日22:31 M3.4 北緯36.3度、東経140.0度 約70km 最大震度1
・26日01:07 M3.2 北緯36.1度、東経139.9度 約50km 最大震度2
※茨城県南部を震源とする最大震度4以上を観測した地震は、2016年9月7日13:28頃発生したM4.9(水戸市などで最大震度4)以来。
※東日本大震災以降、震度4以上が30回発生(うち震度5強1回、5弱6回)。
＜茨城県北部＞
・02日05:22 M3.2 北緯36.8度、東経140.6度 約10km 最大震度1
・02日04:32 M3.1 北緯36.8度、東経140.5度 約10km 最大震度1
・02日03:24 M2.8 北緯36.8度、東経140.5度 約10km 最大震度1
・02日02:02 M5.5 北緯36.8度、東経140.6度 約10km 最大震度4
・20日10:15 M4.0 北緯36.7度、東経140.7度 約10km 最大震度2
※茨城県北部を震源とする最大震度4以上を観測した地震は、2017年4月20日04:46頃発生したM4.2(日立市などで最大震度4)以来。
※東日本大震災以降、震度4以上が34回発生(うち震度6弱1回、5強2回、5弱7回)。
＜茨城県沖＞
・30日23:28 M4.1 北緯36.4度、東経141.1度 約50km 最大震度2
・29日17:23 M3.5 北緯36.4度、東経141.0度 約40km 最大震度1
・29日11:31 M2.6 北緯36.5度、東経140.7度 約60km 最大震度1
・28日16:16 M5.0 北緯36.3度、東経141.9度 ごく浅い 最大震度1
・25日09:52 M3.7 北緯36.4度、東経141.0度 約30km 最大震度1
※茨城県沖を震源とする最大震度4以上を観測した地震は、2017年1月18日17:19頃発生したM4.2(東海村で最大震度4)以来。
※東日本大震災以降、震度4以上が48回発生(うち震度6強1回、5弱3回)
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