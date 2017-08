NuAns NEO [Reloaded]にインストールしたChrome Canary(Version 62.0.3173.0)で確認 NuAns NEO [Reloaded]にインストールしたChrome Canary(Version 62.0.3173.0)で確認



もちろん非表示にしないことも可能 もちろん非表示にしないことも可能

Googleでは快適なWeb閲覧環境を体験できるように同社が提供するWebブラウザーアプリ「Chrome」にBetter Ads Standardsに準拠しない広告を非表示にする機能を2018年はじめにも導入する計画であることを今年6月に発表しました。これにより、ポップアップ広告やインタースティシャル広告、画面の30%以上占有する広告、自動で音が流れる動画広告などが不適切な迷惑広告と見なされ、Googleが提供する広告も含めてChromeでブロックできるようになる予定です。そういった方針の中、早くもAndroid向けのChromeアプリのうちの試験運用版「Chrome Canary」や開発版「Chrome Dev」において設定に「広告」(Ads)の項目ができ、迷惑広告を表示しないようにできるようになっています。今後、ベータ版「Chrome Beta」でのチェックも重ね、最終的に2018年初頭に安定版(正式版)のChromeにAndroidだけでなく、パソコンやiPhoneなどのスマートフォン(スマホ)なども含めて提供されると見られます。GoogleはFacebookなどとともにWeb関連の業界団体「Coalition for Better Ads」を設立して各所と協力しながら不適切な迷惑広告を廃止するよう活動しており、以下のようなBetter Ads Standardsに準拠しない広告についてはChromeでブロックできるようにする予定です。なお、今回、Chrome Devなどに導入された広告の設定ではデフォルト(標準状態)で広告を非表示(ブロック)するようになっています。【パソコン向け】・Pop-up Ads・Auto-playing Video Ads with Sound・Prestitial Ads with Countdown・Large Sticky Ads【スマホなどのモバイル向け】・Pop-up Ads・Prestitial Ads・Ad Density Higher Than 30%・Flashing Animated Ads・Auto-playing Video Ads with Sound・Postitial Ads with Countdown・Full-screen Scrollover Ads・Large Sticky Ads現在は正式導入の前に開発版などでテストしている段階となります。なお、自分が管理・運営するWebサイトがBetter Ads Standardsに準拠しているかどうかはGoogleのウェブツール「「広告に関する問題」から確認できます。

記事執筆:memn0ck

アプリ名:Chrome Canary(試験運用版)価格:無料カテゴリ:開発者:Google Inc.バージョン:端末により異なりますANDROID 要件:端末により異なりますGoogle Play Store:http://play.google.com/store/apps/details?id=com.chrome.canaryアプリ名:Chrome Dev価格:無料カテゴリ:開発者:Google Inc.バージョン:端末により異なりますANDROID 要件:端末により異なりますGoogle Play Store:http://play.google.com/store/apps/details?id=com.chrome.devアプリ名:Chrome Beta価格:無料カテゴリ:開発者:Google Inc.バージョン:端末により異なりますANDROID 要件:端末により異なりますGoogle Play Store:http://play.google.com/store/apps/details?id=com.chrome.betaアプリ名: Google Chrome : 高速で安全価格:無料カテゴリ:開発者:Google Inc.バージョン:端末により異なりますANDROID 要件:端末により異なりますGoogle Play Store:http://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Google Chrome's native ad blocker is now live in Canary and Dev builds・Building a better web for everyone