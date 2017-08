. < キャラクター紹介> フラワー卓球クラブ/富田多満子(新垣結衣) 失恋して無職の、元天才卓球少女。元カレの江島を見返すために、トラウマだった卓球を再び始める。 #ミックス。 #10月21日公開 #新垣結衣 #ガッキー #元天才卓球少女 #フラワー卓球クラブ #卓球

A post shared by 映画『ミックス。』公式 (@mix_pingpong) on Jul 31, 2017 at 8:10pm PDT