iPhone8のTouch IDセンサーがディスプレイに埋め込まれることはないようだ、と先日公開されたHomePodのファームウェアを分析した開発者が明かしています。このほかにも、iPhone8の新機能を示す多くの情報が公開されています。

今秋リリースが見込まれるiPhone8は、ホームボタンがなくなり、ディスプレイ内にTouch IDセンサーが埋め込まれると予測されていました。



しかし、公開されたHomePodのファームウェアを分析し、iPhone8のディスプレイ解像度や赤外線顔認証機能を搭載していることを次々に明かしているiOSデベロッパーのスティーブン・ソーントン-スミス氏が、「超音波方式のTouch IDが搭載されることを示す情報がどこにもない」と書き込んでいます。



For what it's worth… I've seen nothing to suggest an ultrasound under-the-display Touch ID here. Looks like not this year. Quash that one

iPhone8のTouch IDは、有機EL(OLED)ディスプレイに埋め込まれるものと考えられていましたが、技術的課題から、背面に搭載されるのではないかとの予測や、大型化した電源ボタンに埋め込まれるのではないか、とも予測されていました。



米メディアForbes誌が、背面にTouch IDを搭載する案は消滅した、と報じていたことから、Touch IDは電源ボタンに搭載されるか、あるいは指紋認証のかわりに顔認証が採用される可能性もあります。

ソーントン-スミス氏は、「ホームインジケーター(home indicator)」と呼ばれるバーチャルホームボタンが搭載され、iOSがコンテンツの表示を妨げないようだ、としています。



The virtual home button seems to just be called the 'home indicator' - looks like the OS has no qualms about hiding it in certain contexts

