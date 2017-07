連続ドラマ『HiGH&LOW THE DTC』が8月11日からHuluで配信される。EXILE TRIBEがドラマ、映画、漫画など様々なジャンルで展開する『HiGH&LOW』シリーズ。『HiGH&LOW THE DTC』は、「SWORD地区」の覇権を争うグループの1つ「山王連合会」に所属するダン、テッツ、チハルの3人が、チーム・DTCを結成して溜まり場であるITOKANでやりとりを繰り広げるというコメディー作品だ。ダン役を山下健二郎(三代目 J Soul Brothers)、テッツ役を佐藤寛太(劇団EXILE)、チハル役を佐藤大樹(EXILE)が続投。全11話で構成される。配信は9月10日までの期間限定となる。Huluでは映画『HiGH&LOW THE MOVIE』や、ドラマ『HiGH&LOW Season1』『HiGH&LOW Season2』の特別編が配信中。なお映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』が8月19日から、『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』が11月11日から全国で公開される。