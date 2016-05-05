¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤ËÆü¾Æ¤±¡Ä!?¡×¤òÈò¤±¤è¤¦¡ª¡É¤¦¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¡É¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¡Ö¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×4Áª
¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éÆü¾Æ¤±¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¯¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´À¤äÈé»é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Éþ¤Ê¤É¤Ë»¤¤ì¤ÆÍî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¦¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¡×¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡É¤¦¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¡É¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¡Ö¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¡
¤¦¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÈþÇò¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¤ò´Þ¤à¿©»ö¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀÝ¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈþÇò¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
SK-¶¡¡¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡¡9,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¡¢¥¢¥ß¥Î»ÀÎà¡¢¥ß¥Í¥é¥ëÎà¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÊ¬¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´Þ¤Þ¤ì¤¿²½¾Ñ¿å¤Ç¤¹¡£È©¹Ó¤ì¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¡¢È©ËÜÍè¤ÎÆ¯¤¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¸ú²Ì¤Î¹â¤¤²½¾Ñ¿å¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ç³°Àþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆüº¢¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡É¤¦¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¡É¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¡Ö¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¢
ÀãÈ©Àº ÌôÍÑ ÀãÈ©Àº ¥ß¥¹¥È¡¡1,404±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÏÂ´Á¿¢Êª¥¨¥¥¹¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¥áºÙ¤«¤¯¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀã¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¼ê·Ú¤Ê¥ß¥¹¥È²½¾Ñ¿å¤Ç¤¹¡£
È©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤¯¤¹¤ß¤äÈ©¤¢¤ì¡£¥Ã¥½¥Ò¤Æ¡¢¥Ë¥¥Ó¤ò¤âËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æü¤ä¤±¤Ë¤è¤ë¤Û¤Æ¤ê¤â¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ì¸¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤«¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥ß¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ã¤ÈÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¥¥á¤Õ¤Ã¤¯¤é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ð¤ä¤¯³ÑÁØ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡É¤¦¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¡É¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¡Ö¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×£
¥Ó¡¼¥°¥ì¥ó QuSome¥ì¥Á¥ÎA¡¡6,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½ÐÅµ¡§ 2¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óAÎàÀ®Ê¬¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀÈþÍÆ±Õ¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óA¤ò¿»Æ©¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼QuSomeR¤Î¶Ë¾®¥«¥×¥»¥ë¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À®Ê¬¤¬³ÑÁØ¤Î±ü¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ ¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È©¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÃÆÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÈ©¤Ø¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡É¤¦¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¡É¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¡Ö¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤
¥¨¥È¥ô¥©¥¹ ¥»¥é¥ß¥É¥¹¥¥ó¥±¥¢ ÌôÍÑ¥¢¥¯¥ÍVC¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡¡4,104±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ë¥¥Ó¥±¥¢ÍÑ²½¾Ñ¿å¤Ç¤¹¡£¥Ë¥¥Ó¡¦È©¹Ó¤ì¤òËÉ¤°Í¸úÀ®Ê¬¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÒ´¶¤ÊÈ©¤ò¥±¥¢¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿·¤·¤¤¥Ë¥¥Ó¤òÍ½ËÉ¤·¤Æ¤¯¤ì¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿»Æ©ÎÏ¡¦»ýÂ³ÎÏ¤Î¹â¤¤¿Ê²½·¿¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤¬¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¿§ÁÇ¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤·¤ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¡¢¥Ë¥¥ÓÀ×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ÛÊªÌý¤ä¥·¥ê¥³¥ó¡¢³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¢¥¥ì¡¼¥ÈºÞ¡¢¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¢Ãå¿§ÎÁ¡¢¹áÎÁ¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¥¤¥ë¥Õ¥ê¡¼½èÊý¤Ç¤¹¡£
ÍýÁÛ¤Ï¡Ö¤¦¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Á°¤Ë¡¢¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È
¤ä¤Ï¤êÍýÁÛ¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Á°¤Ë¡¢ËèÆüÈþÇò¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Æü¾Æ¤±¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÈþÇò¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡×¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¹²¤Æ¤Æ¤¦¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¤ò¤·¤¿»þ¤Î¡¢¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤¦¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈþÇò·Ï¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤«¤é¡ÖÆü¾Æ¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤ËÆü¾Æ¤±¡Á¡ª¡©¤È¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢º£¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÈþÇò¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¡×¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ÈþÇò¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¡×¤ò´Þ¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢È©¤Î¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢´¥ÁçÈ©¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ëÈ©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬Áý¤¹¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈþÇò¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤â¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£²Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¦¡ÖÍýÁÛ¤ÎÈ©¡×¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª