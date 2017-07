俳優の窪塚洋介がInstagramで、息子・愛流(あいる)くんとのツーショットを公開し、ファンから注目を集めている。

#yosuke_kubozuka ”We came to Yokosuka after met at Shinagawa Station” A post shared by YOSUKE KUBOZUKA (@yosuke_kubozuka) on Jul 30, 2017 at 2:42pm PDT

窪塚は「We came to Yokosuka after met at Shinagawa Station”」(品川駅で会って横須賀に来た)とコメント。自身の出身地である横須賀に遊びに行ったようで、電車の中で横並びに座った写真を紹介している。

これを受けて読者からは「あいる君かっこいいーかっこいいーかっこいいー」「息子さんとってもイケメン。モテそうですね」など、美形の息子を絶賛する声に加え「めっちゃ似てる!成長に期待ですね」「イケメンからはイケメンしか生まれないんだなぁ」「パパに似てあいるくんイケメン」と窪塚とソックリであるという感想が多数届いている。

窪塚はInstagramで頻繁に家族との様子を公開しており、イクメンパパぶりが話題に上っている。10日の更新では6月20日に誕生した娘を抱く動画を公開。28日には家族で外食を楽しむ様子、27日には娘を抱っこひもで抱いている様子を紹介しており、そのたびに読者から称賛の声が寄せられている。