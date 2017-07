29歳の歌手リアーナが、最近太ったと言われたことにコメントした。

最近太ったのではないかと一部の人々から言われているリアーナだが、リアーナのファンがインスタグラムに2015年にリアーナが投稿したスナック菓子を買っている動画を再び投稿。「ロブ(リアーナ)を太りすぎと言っている人たちみんなに、メリッサがどうするべきかこのビデオで言っているわ!!」とコメントした。リアーナの友人メリッサ・フォードは動画の中で「彼女を判断するのはやめて」と話している。

そして、リアーナ本人がこの動画に「誰か私のことを太りすぎって言ったの?」と笑って泣いている絵文字をつけてコメント。気にしていない様子であった。

リアーナは現地時間24日にSF映画『Valerian and the City of a Thousand Planets』(原題、2017年7月21日アメリカ公開)のロンドンプレミアに出席し、胸を強調した大きめの赤いドレスで登場していた。