É´¶Ñ¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÄ´Ã£¤·¤¿¤¤¡Ö¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤ª¤¹¤¹¤á£¶Áª¡ª
¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÂð°û¤ßÍÑ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¤É¤ì¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¥»¥ì¥¯¥È¡ÊDAISO SELECT¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª²Û»Ò·Ï¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ÊÉÊÂ·¤¨¤ÏÅ¹ÊÞ¤Îµ¬ÌÏ¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡Ë¡£
¤½¤³¤Ç¥À¥¤¥½¡¼¥»¥ì¥¯¥È¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ª¼ò¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Âð°û¤ß¤ª¤ä¤Ä¤òÄ´Ã£¤¹¤ëºÝ¤Î¤´»²¹Í¤Ë¤É¤¦¤¾¡Ám(_ _)m
¡ ¥À¥¤¥½¡¼¥»¥ì¥¯¥È¡Ã¤ï¤µ¤Ó¥Á¡¼¥º¤¢¤é¤ì108±ß¡Ã140kcal¡Ã30g¡Ã¤¤é¤é
¥À¥¤¥½¡¼¥»¥ì¥¯¥È¤Î¡Ø¤ï¤µ¤Ó¥Á¡¼¥º¤¢¤é¤ì¡Ù¡£´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤é¤ì¤È¡¢¥Ä¥ó¿É¤Ê¤ï¤µ¤Ó¥Á¡¼¥º¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´Å¤á¤Î¾ßÌý¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤¢¤é¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ï¤µ¤Ó¥Á¡¼¥º¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤µ¤Ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï»ÄÇ°¡£¥¤¥±¤ë¸ý¤Ê¤é¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£
¢ ¥À¥¤¥½¡¼¥»¥ì¥¯¥È¡Ã¤«¤Í¤Õ¤¯¤á¤ó¤¿¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯108±ß¡Ã408kcal¡Ã80g¡ÃÂçÁÏ»º¶È
¥À¥¤¥½¡¼¥»¥ì¥¯¥È¡Ø¤«¤Í¤Õ¤¯¤á¤ó¤¿¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÌÀÂÀ»ÒÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤«¤Í¤Õ¤¯¤ÎÌÀÂÀ»Ò¤ò»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¦³ÎÄê¤¸¤ã¤Í¡©¡¡¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Ç³ú¤à¤Û¤É¤ËÌÀÂÀ»ÒÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´Å¿É·Ï¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë¡¢¹µ¤¨¤á¤ÊÅâ¿É»Ò¤Î¥Ô¥ê¿É´¶¡£¥Ó¡¼¥ë¤È°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª
£ ¥À¥¤¥½¡¼¥»¥ì¥¯¥È¡Ã¤ì¤ó¤³¤óÅ·¥Á¥Ã¥×¥¹ À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥óÌ£108±ß¡Ã87.6kcal¡Ã15g¡Ã¤Ê¤ë¤ßÊª»º
¤Á¤ç¤Ã¤È¥¸¥ã¥ó¥¯´¶¤òÍÞ¤¨¤¿´¶¤¸¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡Ø¤ì¤ó¤³¤óÅ·¥Á¥Ã¥×¥¹ À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥óÌ£¡Ù¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤Ã¤ÈÍÈ¤¬¤Ã¤¿¤ì¤ó¤³¤ó¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥Ó¥·¤Ã¤È¸ú¤¤¤¿¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤È±öÌ£¤Ç»Ý¤·¡ª¡¡¤¿¤ÀÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡Ê1ÂÞ15¥°¥é¥à¡Ë¡£¿Í¿ôÊ¬¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤«¤Ê¡Á¡£
¤ ¥À¥¤¥½¡¼¥»¥ì¥¯¥È¡Ã¥Ô¥ê¥Ã¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼ ¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼&¥Ù¡¼¥³¥ó108±ß¡Ã426kcal¡Ã80g¡Ã
¥À¥¤¥½¡¼¥»¥ì¥¯¥È¡Ø¥Ô¥ê¥Ã¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼ ¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼&¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ù¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ç¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Õ¤ó¤ï¤êÁÇËÑ¤Ê¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î´ÅÌ£¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼É÷Ì£¤Î¥Ô¥ê¿É¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¿©´¶¤Ï¥«¡¼¥ë·ÏÅý¤Ç¡¢»õ¤ÎÎ¢¤È¤«¤Ë»Ä¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ì£¤Ï°Â¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥ ¥¹¥°¥ë¿©ÉÊ¡Ã¤Ò¤È¤¯¤Á¥Ï¥Ð¥Í¥í¥«¥Ä108±ß¡Ã200kcal¡Ã45g¡Ã
¡Ø¤Ò¤È¤¯¤Á¥Ï¥Ð¥Í¥í¥«¥Ä¡Ù¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¥»¥ì¥¯¥È¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸«¤«¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£µûÆù¥«¥Ä·Ï¤ª¤ä¤Ä¤Î¶¯¿É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤ª¹Í¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ï¥Ð¥Í¥í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£µûÆù¥«¥Ä¤Ï¤ä¤ä¥µ¥¯¤Î°á¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤ß¤¢¤ê¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿É¤µ¤¬¤ª¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤¸¤ê¤¸¤ê¤È»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥ë¤ÇÀö¤¤Î®¤µ¤Ê¤¤ã¡Ä¡Ä¡ª
¦ ¥¢¥é¥¤¥É¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ã»ÍÀîÎÁÍý¤·¤Ó¤ì²¦ Ëãíå¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä108±ß¡Ã401kcal¡Ã65g
¤³¤Á¤é¤â¥À¥¤¥½¡¼¥»¥ì¥¯¥È¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ë½¸±¡¸÷¤µ¤ó¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø»ÍÀîÎÁÍý¤·¤Ó¤ì²¦ Ëãíå¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ËãíåÌý¤È²ÖÜ¥¤Î»É·ãÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Ç¤·¤Æ¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥ä¥Ä¤Ç¤¹¡ª¡¡Åâ¿É»Ò¤ä²ÖÜ¥¤ÎÂç¤¤á¤Î·çÊÒ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤È°ì½ï¤Ë¤ª¸ý¤ËÊü¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤È¤·¤¿¿É»Ý¤µ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì´°Á´¤Ë¤ª¼ò¤¬¥¹¥¹¥à¤¯¤ó¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡£¤¹¤Ç¤Ë¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ê¤é108±ß¤ÇÇã¤¨¤Þ¤¹¤è¡Á¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
°Ê¾å¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤Ê¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡£
¢¨ËÜ´ë²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹ÊÞ¡¢»þ´üÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£