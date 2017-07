食べ物でハズレを引いてしまうことはたまにある。例えば、買って来たリンゴを切ってみたら中が腐っていたとか、6個入りトマトのうち5個が傷んでいたとか……。しかし、こんなのはまだいい方だ。

海外の画像共有サイトなどには、ドラマチック過ぎて笑うしかない大ハズレの食べ物たちが投稿されている。その中から、特に可笑しいものを紹介したい。どれも共感できるはず。

種だけのアボカド

投稿者のコメント:I chose the biggest Avocado to make guacamole, I think it’s not going to happen. グアカモーレ(メキシコ料理)を作るのに一番大きいアボカドを選んだけど、これだと作れないだろうなあ。

空気パン

searmid/imgur

投稿者のコメント:My bread is….. 私のパンは……

期待はずれの収穫

Munstre/imgur

投稿者のコメント:Don’t mean to brag but I’ve got Strawberries growing the size of LEMONS over here! 自慢じゃないけど、レモンくらいに大きく育ったイチゴよ、ホラ!

名ばかりチーズバーガー

Captainium/imgur

投稿者のコメント:”Cheeseburger” from the streets of Manila. マニラの露店で売っていた「チーズバーガー」。

最も残念なニンジン

投稿者不明/imgur

投稿者のコメント:I think I set the record for most disappointing carrot. 最も残念なニンジンの記録を打ち立てたと思う。

方向違いの食パン

hi7en/imgur

投稿者のコメント:My loaf of bread was sliced the wrong way. 僕の食パンは間違った方向にスライスされていた。

特大小さいレモン

Liz Metcalfe/Facebook

投稿者のコメント:The lemon thing happened to me, was huge until I cut into it. レモンでこれがあった。特大だった、切ってみるまでは。

虚しい卵

admin006/imgur

投稿者のコメント:My egg had no yolk…I wasn’t eggspecting this… 卵の黄味がなかった……想定外だった……