ロックバンド・ ONE OK ROCK と映画監督・ 庵野秀明 氏がコラボレーションしたHondaの新テレビCM『ONE OK ROCK×庵野秀明「Go,Vantage Point.」(60秒)』篇が制作され、きょう30日午後9時53分頃、全国民放地上波で一斉放送された。同CMは放送前からONE OK ROCKのファンの間で話題になっていたもの。ボーカルTakaが6月1日、自身のインスタグラムでナンバープレートの画像とともに「#10969GVP」と投稿。LAで撮影中であること以外に詳細は明かされず、ファンの間では「意味深」「GVPって何?」とざわざわしていた。6月16日には東京・SHIBUYA 109に「#10969GVP」と書かれた屋外広告が登場。ONE OK ROCKとHondaの公式SNSにこの画像が投稿され、バンドとTakaの公式インスタグラムには合計20万以上の「いいね」が付くほどのにぎわいに。特設サイトも公開され、謎のカウントダウンもスタートしていた。その謎の全容が明かされたCMの舞台はアメリカと日本。朝と夜、雨と晴れなど異なる時間帯、異なる環境でONE OK ROCKのメンバーと庵野監督がそれぞれ7月27日に発表されたばかりのNEW CIVICを運転し「Go,Vantage Point.=自分をもっともっと連れ出すんだ」とのメッセージを送る。テレビでオンエア後には、JR山手線や渋谷、品川の街中に写真家・森山大道氏がONE OK ROCKや庵野監督を撮影したスペシャルグラフィックを展開予定。