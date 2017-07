ケンカを通して

破局するか親密になるか

School of Love NYCにて恋愛アドバイザーをするMonica Parikhさんによると、「好き」と「愛」にはやはり大きな差があるのだとか。

「愛」にはコカインばりの

中毒性がある

「愛」していたら

飽きることはない

Licensed material used with permission by Elite Daily