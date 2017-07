先日とあるテレビ番組で紹介された心霊写真にてヤラセ疑惑が浮上して話題になりました。その問題にちなんで、北の打ち師達メンバーのはるくんがよくある心霊写真を何パターンか作ってもらい、それを見て偽物と本物を見分ける特訓をした動画が注目を浴びています。今回はその特訓の風景をご紹介していきます。

夏といえばホラー!

蒸し暑い季節をひんやりさせるものの定番といえば、やっぱりホラー体験は欠かせないですよね。

そして、その一つとして欠かせないのは心霊写真。しかし、先日ある番組で取り上げられたその心霊写真にヤラセ疑惑が浮上しているようです。もし本当にそうならガッカリしてしょうがないくらいなのですが…。

あなたは何個見つけられる?ニセ心霊写真を作って検証してみた

【ヤラセ発覚!?】削除覚悟…心霊番組の闇を徹底解明します

そこで今回はその問題にちなんで、北の打ち師達メンバーのはるくんがニセ心霊写真を用意し、今後騙されないように特訓していく風景をご紹介していきます。

ちなみに今回検証で使うニセ心霊写真を用意してくれるのが、北の打ち師達メンバーの動画編集を行っているのぶさん。

試しに作ってみた心霊写真はこちら。それっぽい雰囲気が出ている夜の写真に手を合成したというもの。写真が驚くほど簡単に作れること、正直筆者も衝撃を隠せません…。

次は心霊写真を某番組風に編集した写真も見ていきます。もちろん全て作り物の写真となっているので、ホラーが苦手な読者の方も安心してぜひ一緒に探してみてくださいね。

まずは第5位「同窓会」をテーマにしたこちらの写真。成人を迎えた高校の同級生が肩を並べて写っています。

その中に写ってはいけないものが…。一目見ただけでは本物と見紛うほどのクオリティの高さです。

次にご紹介するのは、第4位として「修学旅行」をテーマにしたこちらの写真。ちゃっかり鹿にもモザイクがかかっています(笑)

そんな中またしてもその場所に不釣り合いなものが…。お茶の間でテレビを見ている人が写ってしまっているようです。なんだか雲行きが怪しくなってきました(笑)

まだまだ続くニセ心霊写真検証。第三位から第一位に関してはぜひ動画の方でご覧ください♪

この夏は恐怖で盛り上がろう!

いかがでしたでしょうか?

今回ご紹介したニセ心霊写真は、パソコンの専門のソフト以外にもスマートフォンアプリでも作ることが出来ます。

またその他にもガチで怖い心霊動画がYouTubeでは盛りだくさん!

この夏は実際に心霊体験するだけじゃなく、心霊モノの動画で涼みながら過ごしてみてはいかがでしょうか?

