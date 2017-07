葉山、一色海岸の海の家、THE SAIL HUS。 オススメ料理をご紹介。 THE SAIL HUSは料理もしっかり美味しいものを提供します。 中でも【葉山牛プレート】は一度は食べて欲しい絶品。 葉山牛は、特に肉質の良い血統の黒毛和牛を厳選し、飼育にも大麦、おからなどを加熱発酵させたものを中心に給与する飼育法で、牛肉の脂肪に独特の甘みと旨みが特徴の最高級の和牛です。 ぜひ、THE SAIL HUSの最高のロケーションとともにご賞味あれ! #葉山 #一色海岸 #セイルハウス #ヘリーハンセン #海の家 #海 夏 #SUMMER #hayama #isshiki #isshikikaigan #thesailhus #HELLYHANSEN #beachhouse #YottoHarbor #BBQ #オリジナルワイン #ヨガ #サップ #SUP #葉山牛 #beachrun #sunset #夕日 #和牛 #黒毛和牛 #葉山牛

A post shared by THE SAIL HUS (@thesailhus) on Jul 13, 2017 at 9:31pm PDT