7人組ダンス&ボーカルグループGENERATIONS from EXILE TRIBEが、リクルートライフスタイル発行のクーポンマガジン「HOT PEPPER」と「HOT PEPPER Beauty」の表紙に初登場。「HOT PEPPER」全国版の表紙を“グループ集合写真”が飾るのは初となる。GENERATIONSは7月5日に1年4ヵ月ぶり、通算4枚目となるアルバム「涙を流せないピエロは太陽も月もない空を見上げた」をリリースした、今女子中高生の間で最も話題を集めている男性グループ。アルバムには、ボーカルの片寄涼太が出演し、現在上映中の映画『兄に愛されすぎて困ってます』の主題歌「空」も収録されている。このアルバムは、「初回生産限定盤CD+2DVD」「初回生産限定盤CD+2Blu-ray」「CD+DVD」「CD+Blu-ray」「CD」の5形態で、初回盤には82ページのフォトブックとメンバー別ジャケットサイズカードを同梱。付属DVD/Blu-rayには、ライブDVD/Blu-ray『GENERATIONS LIVE TOUR 2016 “SPEEDSTER”』に収まりきらなかったライブ映像(全5篇)と密着ドキュメント映像(約50分)が収録される。DVD/Blu-ray付の4形態にはMVを収録。シングル曲「涙」「PIERROT」「太陽も月も」のみならず、前出の「空」、アルバム曲「be the ONE」「NEXT」のMVも新たに制作された。「be the ONE」「NEXT」のMVには、過去のライブ映像やMV撮影時のドキュメント映像も盛り込まれた豪華作品となっている。そんなGENERATIONSは、「涙を流せないピエロは太陽も月もない空を見上げた」を引っ提げて、7月22日に行われた長野公演を皮切りに、GENERATIONS LIVE TOUR 2017“MAD CYCLONE”と題した10都市27公演の全国ツアー中だ。