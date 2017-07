食べ過ぎたという意識がないのにも関わらず、いつの間にかお腹にお肉がついてしまうことってありますよね。その一方で、食べても中々太りにくい体質の方もいます。では、もしそんな太りにくい体質の方が24時間食事を取り続けたら、一体どのように体重は変化するのでしょうか?

太るための条件とは…?

昔から、炭水化物を食べ過ぎたら太る!運動しないと体重が増える!と太る条件はあちこちで囁かれています。

そのため、自らの体重を落とそうとダイエットに力を入れる方々は、炭水化物を積極的に抜いたり、運動しまくったり、果ては断食という荒技に出る方などそのダイエット方法は様々です。そのため、企業側も最近ではゆるやかに糖質制限をするため適正な糖質を「ロカボ」と呼び、ロカボ商品の提供を開始しているほどです。

ガリガリ人間は24時間で何キロ太れるのか?

その一方でも、稀に存在する「食べても太らない体質」の方。そんな方がもし24時間食事を取り続けたらどれくらい太るのでしょうか?今回は人気YouTuberおるたなChannelが実際に検証してくれたようなので、その様子をご紹介していきます。

今回の検証で体重の増量に挑戦するのは、ないとーさん。企画の目的としては、筋肉をつけるために体重を増やすというもの。

ちなみに今回の検証方法としては、食事の回数を多めに取り、さらに炭水化物を過剰に摂取していくことで、1日で70kgまで太ることを目標に進めていきます。

最初にないとーさんの現在の体重を計測していきます。

計測してみると、企画挑戦前は65.3キロという結果。ないとーさんの身長が180cmほどあることを考えると充分痩せていると言えそうです。

ということで今回の検証では、1日で約5キロ増量させることが目標となりました。

早速、検証スタート。

いきなり炭水化物を摂取するのか…と思いきや、サラダを摂取していく様子。というのもないとーさん曰く健康診断の結果を踏まえての判断とのこと。体重を増量すると言っても今回の目的はあくまで身体作り。健康への配慮も忘れません!

次にマカダミアナッツ、バナナと矢継ぎ早に摂取していきます。

そして早くも辛そうな表情を見せるないとーさん。普段、朝ごはんを食べて生活することがあまりなかったためか、朝はあまりお腹に入らないようです。

24時間食べ続けるという企画の間も外での用事も済ませていきます。もちろんその間の食事摂取も怠らずバナナなどを食べ続けます。

そんなこんなで食べ続け、ついに結果発表…。

今回の検証では、成人男性が1日に摂取するカロリーの約3倍を摂取するという結果に…。この数字だけでもどれほど恐ろしい量を食べたか何となく伝わってきます。

そして肝心要の体重の方は…?

3キロ増の68.3キロという70キロに惜しくも届かない結果になりました。途中で外への移動もあったので、少し消耗してしまったのかもしれませんね。

今回は3キロしか体重が増えなかったと少ないイメージを抱く方もいるかもしれませんが、増量を一気に行うと身体への負担も大きく健康状態にも差し障るので、絶対に真似しないようにしましょう。

おるたなChannelの動画は検証動画も盛りだくさん!

いかがでしたでしょうか?

1年たっても飽きずに面白い(๑˃̵ᴗ˂̵)

