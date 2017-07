Image: (c) Netflix. All Rights Reserved. via YouTube



超人気SFシリーズ最新作にして初代シリーズの前日譚となるドラマ『スター・トレック:ディスカバリー』の新たな映像が公開されました。



希望に満ちた明るい未来を描いた初代『スター・トレック(宇宙大作戦)』とは対象的に人類と戦闘種族クリンゴンとの冷戦を中心に描き、そのきっかけを作ってしまった(?)USSディスカバリーの副長ミシェル・バーナムが争いを止めようと奔走するストーリーが描かれる模様。

全体的なデザインは前日譚ということで1966年の初代シリーズの雰囲気は残しつつ、現代的にアップデート。特にクリンゴン人のデザインが今までの人間に近かったものとは大きく変わっており、かなりエイリアン的になっています。

近年のJ・Jエイブラムス版の映画シリーズと比べてもかなり変わっているのでファンの間では好みが分かれそうではありますが、個人的にはこういうオークやオウガ的ないかにも悪そうなルックスは大好きなので、このシリーズがかなり楽しみになってきましたよ……!

ちなみに今作でクリンゴン人は完全にクリンゴン語で喋ると言われていましたが、予告編では英語を喋っていますね。果たして、英語で喋るのは予告編だけの演出なのかどうかも気になるところ。

今までにないストーリーとクリンゴンが楽しめそうな上に、とにかく映像は豪華。アクションもかなり見れそうですし、宇宙船や戦闘機の戦いもある様子。本当にこれがTVドラマシリーズだというのが凄い。むしろこのクオリティなら、大きな劇場のスクリーンでイッキ見してみたくなりますね。

『スタートレック:ディスカバリー』は日本では2017年9月25日よりNetflixで独占配信。夏休みのうちに『宇宙大作戦』を見て復習しておくと、より深く楽しめるかも!?

・Netflixドラマ『スタートレック:ディスカバリー』ティザー予告編。映画なみに映像が超豪華!

