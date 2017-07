人気YouTuberのヒカルさんがタクシーで山手線を1周してみた!

今回の「山手線をタクシーで一周すると時間と料金はどれくらいかかるのか」という検証を行ってくれたのは、人気YouTuberのヒカルさんです!

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

山手線を電車で移動する場合の所要時間は約1時間、料金500円で一周できるのですが、もし同じことをタクシーでやろうとした場合は果たしてどれくらいかかるのでしょうか?

早速検証結果を見ていきたいと思います。

渋谷駅からスタート!

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

スタート地点は渋谷駅です!ヒカルさんがタクシーを見つけたので、運転手さんに山手線を1周してもらうように頼みます。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

ヒカルさんから山手線を1周してほしいと言われ、運転手さんも戸惑っています。さすがにタクシーで山手線をわざわざ回る人はいないでしょうからね〜。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

なおタクシーが通れる道は山手線沿いにあるわけではないので、今回は山手線付近の道を走っていきます。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

ヒカルさんは「山手線を1週するなら電車よりも車の方が早い」と予想しているのですが、車だと渋滞や信号待ちなどもあるので、実際のところどうなのでしょうか。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

ちなみに運転手さんは「車の方が時間がかかる」と予想しています。運転を仕事にしている人が言うのですから説得力がありますね。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

ただし運転手さん曰く「タクシーは1箇所に向かって走れば速い」とのことです。電車は決まった線路の上しか走れませんが、車なら縦横無尽に延びる道路を自由に走れるので、時と状況に応じて最短ルートで行けますからね。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

そして出発直後にも関わらず、工事中でいきなり通行止め(笑)

動画を撮影している時間帯が夜なので渋滞は起こらないのですが、こういった工事は多そうですね。やはり電車の方が速いような気がしてきました…

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

ちなみに東京都のタクシーの初乗りは2017年7月現在410円。山手線1周は500円なので、いかに電車が安いかがわかりますね。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

やっと渋谷駅から恵比寿駅付近に来ました。ただし山手線は全部で29駅あるので、1周するにはかなり時間がかかりそうです。電車で渋谷から恵比寿なら一瞬なんですけどね…。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

なかなか時間がかかりそうなので、運転手さんと雑談をするヒカルさん。

運転手さんはドライバー歴10年。東京でタクシー運転手をやっていることもあり、これまで何人もの芸能人を乗せたことがあるようです!なかなか羨ましいですね。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

そして、運転手さんのお給料事情に迫っていくヒカルさん。今回乗せてもらった運転手さんのお給料は歩合制で、少ない時で15,000円、多い時で30,000円だそうです。

筆者はタクシー運転手は正直あまり儲からないと思っていたので、意外に多いんだなと感じました!

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

ただしタクシー運転手は「ずっと運転していないといけない」、夜間に運転するため「生活リズムが逆転する」などを考えたら、やっぱり大変なお仕事ですよね。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

そして、そろそろ話すこともなくなってきたので、お休みするヒカルさん(笑)

人気YouTuberなので疲れもたまっていそうですね。新宿駅付近まで行ったら、再び起きるそうです。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

新宿駅を過ぎ、渋谷駅の一つ手前の原宿駅まで到達しました。

時間はまだ見ていないとのことですが、体感的にも電車の方が100%速いことが分かるくらい、長い時間タクシーに乗っていたようです。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

渋谷駅に到着しました!長旅お疲れ様でした。そして、気になる時間は…

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

なんと約2時間!(笑)電車の倍の時間がかかるということですね。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

そして、料金は18,110円!電車なら山手線を36週できますね(笑)

出典:https://www.youtube.com/watch?v=JqSVy9uI7k0

というわけで、タクシーはピンポイントで向かう場合には有効な手段ですが、山手線を1周するには電車の方が時間が短く料金も安いということがわかりました!

ヒカルさんの検証動画はタメになって面白い!

いかがでしたか?

いくら必要?タクシーで東京から関西(姫路)まで行くには何円かかるか検証してみた

今回の検証では、山手線を1周するには電車の方が効率的ということが分かりましたね!

ヒカルさんは「東京から姫路までタクシーで行ったらいくらかかるのか」という面白い検証も行っているので、こちらもぜひ併せてチェックしてみてください。

The post 山手線一周はタクシーだったら何時間&いくらかかる?検証結果は…… appeared first on dora.