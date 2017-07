昨夜は第3回#パン屋大賞 を開催!8店舗計21種類のパンを並べてこれを4人で審査。 審査員各自1位から5位までを決定し、ポイント加算方式にてパン大賞及び、パン屋大賞を決定します!! #誰にも依頼されていない大人の真剣すぎる遊び #いえ遊びではない #メンバーは料理家カメラマンライタースタイリストで構成されてます #この度ロブションのクロワッサンは殿堂入りに #いつどこから取材依頼が入っても良いように心構えは私たちできてます

