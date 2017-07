親が再婚するとあれば、複雑な心境になるという子供も少なくないだろう。しかしこのほど米ニューヨーク州で行われたひと組の 結婚式 で、花婿の息子と継母になる女性との深い絆に集まったゲストたちは感動に包まれた。『Inside Edition』や『6abc Action News』など複数メディアが伝えている。7月22日、ニューヨーク州のリプリーにあるワイナリー「Quincy Cellars(クインシー・セラーズ)」で、上級空兵のエミリー・リーハンさんと海兵隊曹長のジョシュア・ニュービルさんの結婚式が行われた。ジョシュアさんには前のパートナーとの間に4歳になる息子ゲージ君がおり、エミリーさんはこれからゲージ君の継母になる。結婚式でそのエミリーさんが誓いの言葉に続いてゲージ君への手紙を読み上げると、会場が感動に包まれた。「あなたにはいつも健康でいてほしいし、何事も懸命に努力して良い人になって欲しい。これから私たちは、意見がぶつかることもあるでしょう。でもあなたを愛しているからこそ、私はベストを尽くしているのだということをあなたが成長した時に気付いて、理解してほしい。あなたはとても頭が良く、ハンサムで他人に優しいわ。今の私があるのは、あなたのおかげよ。私はあなたに何も与えることができないかもしれないけれど、私はあなたという素晴らしいギフトを与えられたわ。あなたは私にとってとても特別な人なのよ。」エミリーさんのスピーチの途中、感極まったゲージ君は思わず声を出し号泣した。そしてエミリーさんの腰に腕を回し抱きつくシーンは会場のゲストらをも感動させた。父親のジョシュアさんは「泣かなくていいんだよ」と息子をなだめたが、ゲージ君は涙をなかなか堪えることができなかったようだ。後にエミリーさんは「再婚という形でも、家族としてきちんと成り立つのだと世間に示すことができてとても嬉しく思う」と語っている。号泣した姿からも明らかなように、ゲージ君とエミリーさんの間には血の繋がりはなくとも、母子としての愛や絆がしっかりと刻まれていることがわかる。その後、ゲージ君は披露宴会場でダース・ベイダーのマスクを被って登場したり、ゲストらの前でダンスを披露したりとみんなの注目をしっかりと浴びていたそうだ。なおエミリーさんとジョシュアさんは、結婚式後も軍務が続くためしばらくの間、新婚旅行はお預けだという。画像は『Inside Edition 2017年7月24日付「Bride's Wedding Vows to New Stepson Leave Him in Tears」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)