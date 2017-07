カーラは映画『Valerian and the City of a Thousand Planets』(原題)に出演し、現在プロモーション活動の真最中。そのレッドカーペットで着用していたドレスをパロディされたとして、カーラはインスタグラムに2枚の写真を投稿した。

まず、ロンドン・プレミアでのカーラをパロディしたのは、ブラジルを拠点にするブロガー、ジォアン・パウロさん。この日のカーラは上下黒のスーツ、そして個性的なシルバーのアクセサリーを身に着けているが、ジォアン・パウロさんはそのシルバーのアクセサリーをシルバーのスニーカーで再現。靴ひもを首にかけ、ネックレスのようにスニーカーを首からぶら下げている。また、ロサンゼルス・プレミアでのカーラをパロディしたのは、コメディアンのエマニュエル・フェラーリさん。カーラのメタリック素材でできたシースルーのドレスを、ディスクやフォーク、ナイフを使って表現。体にそれらをセロハンテープで止めているだけのようで、シースルーというよりは体が丸見えの状態である。

セレブの姿をパロディする投稿はたびたび話題になっているが、今回の投稿は2件ともクオリティが非常に低いのがポイントだろう。よく見ると本物のドレスとはまったく似ていないが、なぜかくすっと笑ってしまう仕上がりがなんとも言えない。また、こんな投稿をリグラムするカーラのユーモアも感じられ、ほっこりする投稿となった。